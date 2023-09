Zur Hauptversammlung des FC Schlüchttal – am Freitag im Gasthaus Hirschen in Birkendorf – begrüßte Vorsitzender Josua Philipp 45 Teilnehmer, Aktiv-, Passiv- und Ehrenmitglieder, Trainer, sowie Ortsvorsteher Klaus Müller. „Erfolgreich – Fair – Torschützenkönige“, so kann man die erfolgreiche Saison des FC Schlüchttal beschreiben. Trainer und Jugendleiter ließen die Saison Revue passieren.

Fairness zählt

Die erste Mannschaft schaffte den Aufstieg in die Bezirksliga Hochrhein, die zweite Mannschaft in die Kreis Liga B. Beide können die Torschützenkönige vorweisen. Nico Reichardt erzielte 36 Tore in der ersten, Sebastian Strauch 23 Tore in der zweiten Mannschaft. Die Krönung: Erster Platz in der Wertung Fairness der ersten Mannschaft. „Trainer für so eine Mannschaft zu sein, macht einfach Spaß. Der Aufstieg ist für euch als Mannschaft und für mich als Trainer ein großer Erfolg und weiterhin Ansporn“, so Michael Gallmann. Er dankte auch den treuen Fans, die weite Fahrten auf sich nehmen, um die Spiele zu sehen und der Mannschaft gut tun.

Kassiererin Tatjana Reicheinbach berichtete über die Kassenlage des Vereins, sowie zuvor der Jugendabteilung. Der Kunstrasenplatz schlug bei den Ausgaben stark zu Buche und machte Kreditaufnahmen notwendig. Dank Zuschüssen und Spenden in Höhe von rund 141.000 Euro bei 291.606 Euro Gesamtkosten konnte der Finanzrahmen eingehalten werden. Weitere Spenden und Zuschüsse sind noch zu erwarten. Die Kassenstände schlossen jeweils mit einem Plus ab. Korrekte Kassenführung beider Kassen wurde bestätigt und einstimmige Entlastung der gesamten Vorstandschaft erteilt.

Bei den von Ortsvorsteher Müller aus Ühlingen geleiteten Teil-Neuwahlen wurden Urs Wasmer als zweiter Vorsitzender und Tatjana Reichenbach als Kassiererin wieder gewählt, Aaron Hirzle und André Wernicke als Jugendleiter bestätigt. In Paragraf 18 wurde dem Vorschlag der Vorstandschaft einstimmig zugestimmt, die Vereinssatzung mit der „Alte Herren“ Mannschaft zu ergänzen.

Oliver Eichkorn und Dieter Albicker wurden bereits bei der Einweihung des Kunstrasenplatzes zu Ehrenmitgliedern ernannt. Nun überreichten ihnen die beiden Vorsitzenden Josua Philipp und Urs Wasmer die Ernennungsurkunden und dankten für ihre Verdienste um den FC Schlüchttal und die großen Anstrengungen für das Projekt Kunstrasenplatz. Die Vorsitzenden freuten sich im Anschluss darüber, in den Reihen der Anwesenden den neuen Schiedsrichter vorstellen zu können. Igor Bergmann aus Lauchringen ist ab neuer Saison „Schiri“ des FCs Schlüchttal. Bergmann erläuterte die Gründe, warum er sich auf die Aufgabe beim FC freue. Respekt und Fairness von Spielern und Zuschauern seien Voraussetzungen für guten Umgang und Zusammenarbeit mit Schiris.

Freude über Kunstrasenplatz

Unter „Verschiedenes“ nahm Schriftführer Ralf Morath den Vorschlag von Klaus Rhode auf, Spieltermine kurzfristig zu veröffentlichen, um Zuschauer rechtzeitig über Termine zu informieren. Vorsitzender Josua Philipp bedankte sich bei allen Spielern, Trainern und Trainerinnen, sowie für die Unterstützung der Gemeinde, welche für die Realisierung des Kunstrasenplatzes mit ausschlaggebend war. Die Einweihung sei neben den sportlichen Erfolgen ein Glanzlicht des Jahres 2023 gewesen. Klaus Müller lobte die Vereins- und Jugendarbeit und dankte im Namen der Gemeinde für gegenseitiges Vertrauen und gute Zusammenarbeit.