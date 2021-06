von Ursula Ortlieb

Magdalena Rose liebt Pferde und den Reitsport. Schon im zarten Alter von drei Jahren begann sie unter Anleitung ihrer Mutter zu reiten und gewann bereits vierjährig bei ihrem ersten Reitturnier eine Führzügelklasse. Ihr Pferd Tinka-Bell und zwei weitere Pferde stehen im Stall beim Elternhaus in Birkendorf. Täglich steht die 13-Jährige zwischen 4 und 5 Uhr morgens auf, um die Tiere zu versorgen, bevor sie mit dem Bus zur Schule nach St. Blasien fährt.

Mit null Fehlern und als Schnellste gewann Magdalena Rose aus Birkendorf auf ihrem Pferd Tinka-Bell bei den südbadischen Meisterschaften Gold im Children-Springreiten. | Bild: privat

Die zwei großen Pferde werden täglich von ihr geritten. Da das Grundstück zu Hause zum Springtraining nicht groß genug ist, fährt ihre Mutter Barbara Rose sie zweimal monatlich zum Springtraining nach Schwenningen. Zwischen zehn und 20 Turniere bestritt Magdalena vor Corona jährlich. Im Vorjahr waren es nur drei. Auf die südbadischen Meisterschaften in Ichenheim trainierte sie mit ihrem neuen Trainer Oliver Klimmt vom Turnierstall Moos. Seit Januar 2021 wurde Magdalena auch als Nachwuchstalent im Regionalkader Südbaden aufgenommen.

Nun gewann sie erstmals Gold und setzte sich in der Altersklasse bis 14 „Children- Springen“ mit Tinka-Bell gegen starke Konkurrenz durch. Tinka-Bell ist erst sechs Jahre alt und habe noch nicht viel Turniererfahrung, so Barbara Rose. Deshalb war es auch für sie eine große Überraschung, dass ihre Tochter mit dem noch jungen und unerfahrenen Pferd gegen ausgebildete siegesgewohnte Reiterinnen und Turnierpferde gewinnen konnte. Bei drei Springprüfungen konnte Magdalena die meisten Punkte sammeln und kam unter die besten sieben und damit ins Stechen, das sie mit null Fehlern und als Schnellste verdient gewann. „Dieses Pferd ist unglaublich. Damit hätte ich nie gerechnet!“, war die erste begeisterte Reaktion der frischgebackenen südbadischen Meisterin auf den Sieg. Silber ging an Milena Lauer (RRFV Meißenheim/Fyrell2) und Bronze an Ben Dreher (RV Dreiländereck/ Vlandor du Murger).