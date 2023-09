Unter dem Titel „Impulsmalerei – Figurbetont“ wird am 6. Oktober um 19:30 Uhr im Rathaus Ühlingen eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Christian Grüdl eröffnet. Der 52-jährige Autodidakt stellt bereits zum dritten Mal in seiner Heimatgemeinde aus. Die Ausstellung in Ühlingen wird bis Freitag, 10. November, zu sehen sein. Zu sehen sind Acrylbilder auf Leinwand, Bleistift- und Kugelzeichnungen, die Grüdl in den vergangenen Jahren geschaffen hat.

Oft sitzt Christian Grüdl in seinem Atelier und malt nach Impulsen, verarbeitet seine Erlebnisse und Träume und findet beim Arbeiten mit Pinsel, Bleistift und Kugelschreiber Entspannung. Im Jahr 2012 wurden bei dem gelernten Schlosser Depressionen diagnostiziert. Er spricht offen über seine Krankheit, unter der viele leiden, die aber oft aus falscher Scham verschwiegen werde. Zwei längere Aufenthalte in einer psychosomatischen Klinik folgten nach der Diagnose, wo er Zugang zur Malerei fand. „Malen ist für mich eine Art Stressbewältigung geworden.“ Beim Malen folge er seinen Impulsen.

Die tiefgründigen Motive gehen aus Träumen hervor und werden beim Malen verarbeitet, wie er es selbst beschreibt. Was eher nebenher anfing, baute er immer weiter aus. In seinem Haus richtete er dafür ein kleines Atelier ein, wo er ungestört viele farbenfrohe Werke, Bleistift- und Kugelschreiberzeichnungen entstehen ließ.

Christian Grüdl wohnt in Ühlingen. Er ist mit Ursula Grüdl verheiratet und hat einen Sohn. Seit dem Jahr 2013 malt er hauptsächlich mit Acrylfarben und fertigt Bleistift- und Kugelschreiberzeichnungen.