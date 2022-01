von Elisabeth Baumeister

Richard Bucher aus Hürrlingen feiert am 7. Januar seinen 85. Geburtstag. Der Jubilar ist mit drei Brüdern auf dem Hof der Eltern Wilhelm und Maria Bucher in Hürrlingen aufgewachsen. Seine Volksschulzeit verbrachte er in Hürrlingen, dafür musste er nur über die Straße laufen. Anschließend besuchte er die Landwirtschaftschule in Stühlingen und übernahm als Ältester der vier Söhne die Landwirtschaft von den Eltern.

Vor beinahe genau 61 Jahren heiratete er seine Schulkameradin Rosmarie, geborene Bächle, und betrieb zusammen mit ihr den Hof, zunächst im Haupterwerb, und dann im Nebenerwerb. Nebenher hat Richard Bucher einige Zeit auch unter Tage im Stollen im Mettmatal gearbeitet. Nach der Betriebsaufgabe war er bis zu seinem Ruhestand beim Straßenbauamt in Bonndorf und später in Häusern beschäftigt.

Ein eigenes Brennrecht

Vor ungefähr 50 Jahren hat Richard Bucher ein Brennrecht gekauft, sich die Herstellung von besten Bränden und feinen Likören angeeignet und sich einen Namen gemacht. Dabei habe er sein Augenmerk stets auf „einwandfreie Qualität der Brennware und exaktes Arbeiten“ gelegt. Er hat auch ausgefallene Brände, wie das „Echt Schwarzwäler Zibärtle“ hergestellt. Seine Spezialität ist der Topinambur aus eigenem Anbau. Das Schnapsbrennen ist mehr als Hobby und er freut sich, dass ihm ein Enkel dabei hilft.

Richard Bucher war zunächst in der selbstständigen Gemeinde Hürrlingen und anschließend auch in der Großgemeinde Ühlingen-Birkendorf im Gemeinderat vertreten. Er spielte Fußball und war aktiver Musiker.

In den 60erJahren hat Richard Bucher den legendären BMW Isetta gefahren. Den Führerschein fürs Auto hatte er nach nur fünf Fahrstunden in der Tasche, erinnert er sich. Geistig topfit kann Richard Bucher mit seiner großen Familie, zu der drei Töchter, neun Enkelkinder und drei Urenkel gehören, seinen Geburtstag feiern.