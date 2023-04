„Wunderbar!“ Dieser Meinung war auch das Publikum der Premiere. Begeisterter Applaus nach fast zweieinhalb Stunden „Einfach tierisch“. Dem Ensemble gelingt es, satirischen Tiefgang mit der Leichtigkeit des Boulevardesken zu verknüpfen. Zunächst betritt Gerhard von Klickel (Wilfried Fechtig) die Bühne. Wenig später kommt seine Frau Jacqueline von Klickel (Susann Bächle) nach langem Arbeitstag nach Hause und echauffiert sich über die Unfähigkeit ihres Sohnes und Mitarbeiters Hans-Dieter (Nils Sperisen). Tochter Christine (Ramona Puchinger), Soziologiestudentin, unterbreitet, dass sie die Eltern eines Freundes zum Abendessen eingeladen hat. Die Gäste, Veganer und in sozialen Projekten engagiert, werden zum Problem. Doch was tut Familie nicht alles, um dem Traum der Tochter vom Afrika-Aufenthalt nicht im Wege zu stehen. Paul (Theo Diem) und Marie (Anita Morath) Fischer sowie Sohn Rudolf (Benjamin Scholz-Tautz) sind begeistert von den Gastgebern. Es kommt trotzdem zum Eklat, weil sich eine Eiernudel unter die Gemüsestängeli gemogelt hat. Am Ende hat jeder sein Coming-out, die Liebe darf nicht fehlen.

Das Stück „Einfach tierisch“ (Jean Robert-Charrier) in der Übersetzung von Dieter Hallervorden kommt mit der Leichtigkeit eines Boulevardstückes daher, hat allerdings Züge einer gesellschaftskritischen Satire. In den Dialogen fliegen spitze Pfeile hin und her. Trefflich wird das gut situierte, seit 35 verheiratete Ehepaar dargestellt. Wunderbar der Streit um die Qualität der Kartoffeln. Und dann Veganer mit sozialem Engagement. Sind das am Ende Kommunisten? Die Darsteller arbeiten das Übertriebene der Figuren heraus. Kostüme, Maske und Frisuren sind bestens abgestimmt. Das Bühnenbild stellt schlichte Eleganz dar. Herrlich die vergoldeten Geweihe, die das Protzig-Überhebliche symbolisieren. Die halbrunde Kulissenwand ermöglicht optisch den Eindruck eines großen Raumes. Und auch der speziell gebaute Tisch erlaubt den Blick auf alle Akteure des beeindruckenden Theaterabends.