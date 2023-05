Seinen 80. Geburtstag hat Emil Ebner aus Brenden am 2. Mai im Kreis seiner Familie, von Verwandten und Freunden im Gasthaus „Rössle“ in Berau gefeiert. Der Jubilar kam als jüngstes Kind von Emil und Anna Ebner, geborene Isele, am 2. Mai 1943 zur Welt und wuchs mit seinen drei älteren Schwestern auf dem elterlichen Hof in Brenden auf.

Nach der Volksschule in Brenden besuchte er die Landwirtschaftsschule in Waldshut und im Anschluss die Bauernschule in Tiengen. Im Mai 1966 übernahm der gelernte Landwirt dann den Hof der Eltern. Noch im selben Jahr heiratete er Elisabeth (Lisa), geborene Alex, die mit ihrer Familie im letzten Kriegsjahr als Kriegsflüchtling aus Ostpreußen in Bulgenbach wohnte. Die beiden hatten schon als Kommunionkinder gemeinsam vor dem Altar in der Pfarrkirche in Brenden gestanden.

Sie kannten sich daher also von Kindheit an. Im Jahr 1966 läuteten dann die Hochzeitsglocken. Aus der Ehe gingen die Söhne Roland und Michael sowie Tochter Sigrid hervor. Nach der Übernahme des Bauernhofs vergrößerte und modernisierte der Jubilar diesen stetig und konnte ihn im Jahr 1998 an Sohn Roland übergeben. Das Ehepaar Emil und Lisa Ebner zog in das benachbarte Eigenheim und arbeitete weiter auf dem Hof mit.

Der Jubilar ist ein darüber hinaus auch ein verdienter Bürger von Brenden, der sich tatkräftig im Vereins- und Dorfleben ehrenamtlich einbrachte. 46 Jahre lang war er aktives Mitglied der Trachtenkapelle Brenden und bekleidete einige Jahre davon das Amt des Schriftführers. 2003 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Ab 1981 bis Ende 2022 war er Sänger im Kirchenchor Brenden und von 1986 bis 2004 dessen stellvertretender Vorsitzender. In der Feuerwehr Brenden war er mehr als 25 Jahre lang aktives Mitglied. Seit der Gründung der Kartoffellager- und Maschinengemeinschaft Brenden in den 1960er-Jahren war Emil Ebner mehr als 50 Jahre lang deren Kassierer. Dieses Amt übernahm vor einigen Jahren sein Sohn Roland.

Zum runden Geburtstag gratulierten Emil Ebner neben den drei Kindern mit Partnern und den sieben Enkelkindern auch viele Verwandte und Bekannte. Bürgermeister Tobias Gantert und Ortsvorsteher Ralf Isele überbrachten dem verdienten Mitbürger die Glückwünsche der Gemeinde und des Ortsteils zusammen mit einem Präsent.