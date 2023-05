„100 Jahre sind eine lange, lange Zeit. Da kann man schon einiges vergessen“, sagt Elisabeth Probst, geborene Fechtig. Die älteste Einwohnerin Birkendorfs feierte am 22. April in geistiger Frische ihren 100. Geburtstag.

Daten spielen in ihrem Leben keine Rolle mehr. Lebendig aber sind Erinnerungen an Kindheit und Jugend, an ihr Leben für den kleinen Laden, den sie mit ihrer Mutter führte und an die vielen Kurgäste, die sie als Zimmervermieterin in ihrem Haus beherbergte.

Sie ist die älteste Einwohnerin von Birkendorf: Elisabeth Probst geb. Fechtig feierte ihren 100. Geburtstag im Kreise ihrer Familie. | Bild: Ursula Ortlieb

Elisabeth Probst blickt auf ein arbeitsreiches Leben zurück. Als ältestes von vier Kindern der Eheleute Karl und Anna Fechtig (geborene Schupp) kam sie 1923 zur Welt.

Die Kindheit

Der Vater Karl Fechtig war Zahnarzt in Birkendorf. Daher gab es zwei Hausnamen, nämlich „s‘Zahnarzte“ und „s‘Botte“, weil der Großvater Briefbote – alemannisch „Bott“ war. Schon die Großmutter hatte den Tante-Emma-Laden.

Vater Karl war Kirchenchorleiter und Organist der Pfarrei. Er sorgte dafür, dass seine Tochter „Lisbeth“ schon im Alter von zwölf Jahren werktags um 6.30 Uhr im Gottesdienst die Orgel spielte und er selbst an Sonntagen. Lisbeth nahm in Bettmaringen Klavierunterricht, das Orgelspiel brachte sie sich selbst bei.

„Geld hatten wir keins. Wir bezahlten in Naturalien aus dem eigenen Garten oder aus dem Laden, den die Mutter übernommen hatte“, erzählt sie. Nach der Volksschulzeit half die junge Lisbeth dem Vater in der Praxis in Wutöschingen. Von dort aus konnte sie weiter Klavierunterricht in Waldshut nehmen.

Der Klavierlehrer hatte Lisbeth ins Herz geschlossen und vermachte ihr später sein Klavier, das im Wohnzimmer der Jubilarin steht.

Die Jugend- und Berufsjahre

Nach dem Krieg half Lisbeth der Mutter im Laden. Das Angebot wurde um Drogerieartikel erweitert und Lisbeth kannte die Bedürfnisse der Kunden. Es war ein Tante-Emma-Laden wie aus dem Bilderbuch, der alles bot, was man damals täglich brauchte.

Die Kundschaft kam aus dem Unterdorf-Vogelsang. „Wir haben Brässef (Hefe), Schulzeug, Schnürsenkel, Schuhputzmittel und Kleinigkeiten bei s‘Botte gekauft“, erinnert sich Hansjörg Dörflinger, der im Vogelsang aufwuchs. Wirtschaftlichkeit wurde früher offensichtlich anders als heute bewertet.

Die Kunden waren alle Selbstversorger und kauften nur das Nötigste. Das Mitteldorf und die „Hecke“ (Außerdorf) hatten mit dem Kaufhaus Blatter, A&O-Markt Albrecht sowie der Bäckerei Fechtig größere Geschäfte zur Verfügung.

Aufnahme vor dem „Botte“-Laden 1971. Elisabeth Probst führte mit ihrer Mutter den letzten Tante-Emma-Laden in Birkendorf. Bei Eintritt ins Rentenalter wurde dieser Anfang der 80er-Jahre geschlossen. Von links: Elisabeth Probst, ein Gast, Anna und Karl Fechtig. | Bild: Privatalbum Elisabeth Probst.

Sie kamen nur zu „s‘Botte“, wenn es in den großen Läden etwas nicht gab. „Des kriegsch bis Botte“, hieß es. Das damals rund 500 Seelen zählende Birkendorf hatte vier Lebensmittelgeschäfte, den Schuhladen Blatter, die Metzgerei Tröster und das Haushalts- und Eisenwarengeschäft Rebmann.

Davon ist heute bei 1391 Einwohnern die Bäckerei Fechtig übrig, die ihr Geschäft 1968 mit neuem Gebäude und erweitertem Angebot vergrößerte. „Es ändert sich immer alles“, so die Hundertjährige. Bei ihrem Renteneintritt schloss der Botte-Laden für immer.

Der Blick ins Privatleben

Die Jubilarin war mit dem gelernten Schreiner Fritz Probst aus dem Vogelsang verheiratet. Er arbeitete als Schiffszimmermann auf weltweiter Seefahrt und war nur im Urlaub daheim. Die junge Frau war deshalb an das Alleinsein gewöhnt.

Bei seinen Aufenthalten baute der Ehemann mit Lisbeth 1953 in viel Eigenarbeit ein eigenes Haus. Mit aufblühendem Tourismus beherbergte die Jubilarin darin bis zu 28 Feriengäste mit Frühstück. Gruppen bot sie zusätzlich gesellige Kaffee-Nachmittage. Viele Stammgäste kamen Jahr für Jahr.

Die Gastro-Kaffeemaschine in der Küche von Elisabeth Probst wurde nach dem Hausbau 1953 angeschafft. Sie funktioniert noch und macht wunderbaren Kaffee. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Gastro-WMF-Kaffeemaschine aus dieser Zeit funktioniert bis heute und man staunt, welch köstlichen Kaffee Lisbeth damit macht.

Der Blick auf die Familie

Bis ins hohe Alter war Gartenarbeit ihre tägliche Beschäftigung und diente der Selbstversorgung. War sie durch den Laden und Gäste immer unter Menschen, lebte sie später gerne zurückgezogen. Die Eltern Anna und Karl Fechtig starben beide 1982 und Ehemann Fritz Probst ein Jahr später 72-jährig.

Gartenarbeit war ab Frühjahr das Hobby von Elisabeth Probst. | Bild: Charlotte Wiener

Die Schwestern Gertrud und Inge sind ebenfalls verstorben. Lisbeth hatte selbst keine Kinder. Umso enger ist ihr Kontakt mit Nichten und Neffe. Den 100. Geburtstag feierte sie im Kreis ihrer Familie. Nichte Charlotte Wiener war zum Fest einige Tage zu Besuch, um die Tante zu unterstützen.

Eine junge Betreuerin hilft bei der Bewältigung des Alltags, wobei Lisbeth den Ablauf selbst bestimmt. „Ich freue mich so auf den Frühling, wenn man wieder raus kann. Hoffentlich lässt er nicht mehr lange auf sich warten“, sagt sie mit Blick aus dem Fenster in ihren Garten.

Weitere historische Erinnerungen an Birkendorf

Margret Peter war 33 Jahre das Gesicht der Post in Berau und Birkendorf

Er war der erste einheimische Bürgermeister: Zum 70. Geburtstag des früheren Bürgermeisters Thomas Fechtig.

Für die Waldschenke gaben Hartmut Kaiser und Wolfgang Matt ihre Berufe auf – nun endet eine Ära