Im ablaufenden Jahr 2020 wurden auch im Oberen Schlüchttal nahezu alle Kultur- und Vereinsveranstaltungen verschoben, eingeschränkt oder abgesagt. „Mehrweg statt Einweg!“– so lautete das Thema der Nabu-Fotogruppe für die geplante Jahresausstellung. Mit einer virtuellen Präsentation wollen die Aktiven der Corona-Pandemie trotzen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die geplante thematische Gruppenarbeit, sondern um Bilder der Fotografen, die in den vergangenen Monaten in Einzelarbeit entstanden sind.

Mehrweg statt Einweg

Für die Nabu-Fotogruppe im Oberen Schlüchttal begann das Jahr 2020 spannend und vielversprechend. Mehrweg statt Einweg! – So lautete das Thema der Jahresausstellung. Ein klassisches Thema in Sachen Umwelt- und Naturschutz. Der Naturschutzbund setzt sich seit Jahrzehnten für eine höhere Mehrwegquote bei Verpackungen ein. Seit Jahren werden immer weniger Getränke in Mehrwegverpackungen verkauft. Die Mehrwegquote sank im vergangenen Jahrzehnt von mehr als 70 auf weniger als 50 Prozent, Tendenz weiter fallend. Dabei handelt es sich bei Mehrwegflaschen um die umweltfreundlichste Getränkeverpackung. Dieses Thema sollte fotografisch-künstlerisch umgesetzt und mit einer Fotoausstellung begleitet werden. Als Partner wurde die Staatsbrauerei Rothaus gewonnen, die eine konsequente Linie in Sachen Mehrweg verfolgt. Aufnahmen, die in der Brauerei Rothaus entstanden sind, sollten im Mittelpunkt stehen.

In der Brauerei zu Besuch

Den Aktiven der Fotogruppe wurde die Möglichkeit geboten, in der Brauerei zu fotografieren. Bedingt durch die Corona-Pandemie kam es aber anders, das vielversprechende Projekt musste zumindest für das laufende Jahr zu den Akten gelegt werden. Sobald es die Situation zulässt, soll das Thema, das von Braumeister Ralf Krieger unterstützt wird, von den Fotografen der aktiven Gruppe wieder aufgegriffen werden.

Virtuelle Ausstellung

Aufgrund der aus der Corona-Pandemie resultierenden katastrophalen Lage haben die Aktiven der Nabu-Fotogruppe aus der Not eine Tugend gemacht. Im Januar soll auf der Internetseite der Gruppe eine virtuelle Ausstellung starten. Eine nicht ganz einfache Aufgabe, denn bei der Nabu-Fotogruppe steht in der Regel gemeinsames Fotografieren im Mittelpunkt. Das bedeutet im Klartext: Wetter- und Lichtbedingungen sollen für jedes Mitglied der Gruppe gleich sein. So wird an einem vereinbarten Treffen ein vorgegebenes Thema fotografisch bearbeitet und umgesetzt. Die Ergebnisse werden normalerweise in der Nabu-Station am Naturena Badesee in Birkendorf gemeinsam betrachtet und diskutiert.

Gemäß den Leitlinien zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren in diesem Jahr gemeinsame Aufnahmetermine bis auf ein Treffen im weitläufigen Skulpturenpark mit viel Abstand quasi nicht möglich. Die interessanten Bildbesprechungen in der Gruppe mussten komplett entfallen. Bei der virtuellen Ausstellung werden Bilder gezeigt, die in den vergangenen Monaten bei den Fotografen in Einzelarbeit entstanden sind.