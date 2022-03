von Elisabeth Baumeister

„Zurück ins Rampenlicht“, lautet das Thema einer Ausstellung im Hans-Thoma-Kunstmuseum in Bernau im Schwarzwald, die noch bis zum 24. April besucht werden kann. Treffender kann die Überschrift auch für die Heinrich-Ernst-Kromer-Gesellschaft nicht lauten, die sich erstmals nach langer Zeit wieder auf einen kleinen Ausflug nach Bernau in die Kunstszene aufgemacht hat.

Die Heinrich-Ernst-Kromer Gesellschaft hat sich erstmals nach langer Zeit wieder auf einen kleinen Ausflug nach Bernau ins Kunstmuseum aufgemacht hat. Links Günter Hoffmann. | Bild: Elisabeth Baumeister

Die Heinrich-Ernst-Kromer-Gesellschaft hat zudem einen sehr persönlichen Bezug zu dieser Ausstellung, denn die Bilder stammen aus dem Privatbesitz des Vorsitzenden Günter Hoffmann und seiner Frau Carmen. So hatte die Gruppe mit Günter Hoffmann als Führer durch die Ausstellung den besten Kenner. Vorzüglich konnte er auf viele Eigenheiten der einzelnen Künstler und auch die unterschiedlichsten Techniken aufmerksam machen. „Die Sammlung Beringer/Hoffmann besitzt nicht nur ein klares Profil, sondern ist vor allem auch erstklassig gepflegt und befindet sich in einem konservatorischen Zustand, wie er in staatlichen und kommunalen Häusern nur selten anzutreffen ist“, hob Jürgen Glocker, Berater des Museums, hervor.

Die Ausstellung ist den südwestdeutschen und schweizerischen Künstlern gewidmet unter anderem Karl Wagner, Adolf Hildenbrand, Karl Bartels, Ludwig Zorn und Heinrich-Ernst Kromer. Günter Hoffmann hat die Maler außerdem größtenteils in seinem Buch „Künstler im Landkreis Waldshut vom Barock bis in die Gegenwart“ beschrieben. Die Besucher waren überwältigt von der Vielzahl der Werke und dem eigenwilligen Schaffensstil eines jeden Künstlers.