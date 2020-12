von Ursula Ortlieb

Jedes Jahr wird seit 1989 im Oktober von der Baum des Jahres – Dr. Silvius Wodarz Stiftung und durch deren Fachbeirat, das Kuratorium Baum des Jahres (KBJ), der Baum des Jahres für das darauffolgende Jahr bestimmt. In einer Fernsehsendung wurde darüber berichtet, wie Städte, Gemeinden oder Vereine diese Bäume jährlich pflanzen. Die Sendung inspirierte Oliver Eichkorn zu einer privaten Pflanzaktion in Birkendorf. Er kaufte zehn Pflanzen der vergangenen zehn Jahre (2011 bis 2020) für den Birklerundweg.

Bäume des Jahres 2011 Elsbeere (Sorbus Torminalis) 2012 Europäische Lärche 2013 Wildapfel 2014 Traubeneiche 2015 Feldahorn 2016 Winterlinde 2017 Fichte 2018 Edelkastanie 2019 Flatterulme 2020 Robinie

Der 13-jährige Sohn Kjiell, Schüler an der Realschule in Tiengen, packte bei der Pflanzung tüchtig mit an. An drei Abenden im November und einem Samstagvormittag waren Vater und Sohn damit beschäftigt, die Bäume entlang des beliebten Birklerundwegs in die Erde zu bringen. Jeder Baum wurde mit Schutzvorrichtungen gegen Rehverbiss aus Pfählen und Maschendraht umzäunt. Der Birklerundweg führt abseits vom Verkehr von der Abzweigung Witzhalden bis zur Bühlstraße und bietet einen schönen Blick aufs Dorf, nach Bettmaringen und zum Bühl. Ruhebänke beim Wildgehege laden zum Verweilen ein. Jetzt können Spaziergänger entlang des Weges die neu gepflanzten Bäume sehen. Angebrachte Schilder geben Auskunft darüber, um welchen es sich dabei handelt und in welchem Jahr er als Baum des Jahres erklärt wurde.

Weitere Bäume sollen folgen

Die Pflanzung weiterer Bäume aus den Jahren 2000 bis 2010 ist für das nächste Jahr geplant. Die provisorischen Namensschilder sollen dann durch aussagekräftigere feste Tafeln ersetzt werden. Beabsichtigt ist auch, künftig jährlich den aktuellen Baum zu pflanzen. Die Kosten für die Bäumchen beliefen sich um rund 300 Euro. Für Holzpfähle und Maschendraht kamen rund 700 bis 800 Euro zusammen.

Es sei wichtig, darauf zu achten, ob der jeweilige Baum für das Klima geeignet sei, so Eichkorn. Viele Spaziergänger aus Birkendorf hatten sich bei ihm gemeldet und sich über die Pflanzung dieser Bäume gefreut und sich bedankt. „Eine tolle Aktion“, sagen Ortschaftsrätin Cornelia Ziller und Ortsvorsteher Norbert Schwarz über die Privatinitiative von Oliver Eichkorn, der gleichzeitig ein Viscop mit Blick vom Bühl auf die Alpenkette gespendet hat.