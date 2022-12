von Annika Kling

An rund einem Dutzend Häuser sind in Birkendorf bereits Tafeln angebracht, die von der Geschichte des Hauses berichten. Nun hat erstmals ein Baum eine solche Tafel bekommen: Am Volkstrauertag wurde an der „Kriegslinde“, die bei der Abzweigung des Schlüchttalweges von der Schwarzwaldstraße steht, die historische Tafel enthüllt.

Der Baum verdankt seinen Namen dem Maurermeister Hans Schwarz, einem Birkendorfer Urgestein, der in diesem Jahr im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Er hatte die Gabe, Geschichten von früher spannend zu erzählen – so auch die Geschichte von der „Kriegslinde“.

Er war ein Bub von zehn Jahren, als er am späten Nachmittag des 1. September 1939 direkt in seiner Nachbarschaft beim „Schuhmacher Albert“ (Albert Albrecht) beobachtete, wie sechs gestandene Männer des Dorfes, nämlich Friedrich Stulz, Alfons und Robert Schwarz, Heinrich Kistler, Heinrich Schnitzer und Albert Albrecht (außer Albert alle Teilnehmer des Ersten Weltkrieges) sich dort trafen, um über den neuerlichen Kriegsausbruch zu diskutieren.

Lindenbaumsetzling im Kofferraum

Da fuhr ein weiterer Nachbar, der Birkendorfer Dentist Karl Fechtig („de Botte Karli“), zufällig mit seinem Auto vor und entlud aus dem Kofferraum einen Lindenbaumsetzling. Der „Schuhmacher“ besorgte gleich Pickel und Schaufeln und die Männer pflanzten gemeinsam den Baum. Der Setzling entwickelte sich prächtig und steht heute nach über 80 Jahren als wunderschöner Baum eindrucksvoll auf dem Platz. Zusammen mit dem alten steinernen Brunnen gibt er dem Platz sein Gesicht.

Josef Kaiser hat diese Geschichte in seinem 2021 erschienenen Buch „Birkendorfer Soldatenschicksale während der beiden Weltkriege“ als Einleitung zum Zweiten Weltkrieg erzählt. Ortschaftsrat Jürgen Schnitzer hatte schließlich die Idee, dem Baum eine Tafel zur Seite zu stellen, die diese Geschichte erzählt. Josef Kaiser formulierte den Text und benennt dabei auch die schmerzlichen Konsequenzen des Zweiten Weltkrieges für das Dorf.

Gute Freundschaft mit Frankreich

Es fehlt dabei aber auch nicht ein Blick auf eine bessere Zukunft: Die Franzosen nahmen zwar als Kriegsentschädigung unter anderem ein schönes Stück Birkendorfer Wald mit sich, aber nichtsdestotrotz war es dann Birkendorf, von dem die Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Machecoul ausging.

Im nächsten Jahr feiert diese „Verbrüderung“ ihr 50-jähriges Jubiläum und trägt einen kleinen Mosaikstein zur Versöhnung mit dem einstigen „Erbfeind“ bei.

Der Dank gilt dem Autor Josef Kaiser, dem Ideengeber Jürgen Schnitzer, Andreas und Otto Albrecht für die Herstellung des Rahmens und die Aufstellung des Schildes sowie Ortsvorsteher Norbert Schwarz und dem Ortschaftsrat.