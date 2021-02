von sk

Die Fasnet, die in diesem Jahr nicht in der üblichen Form gefeiert werden darf, lässt so manchen Narren verzagen. Doch für die Närrinnen in Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf ist Trübsal blasen keine Option. Deshalb hat Gaby Willmann im Vorfeld der traditionellen Wieberfasnet Grafenhausen einen passenden Plan geschmiedet. Spontan wurde eine WhatsApp-Gruppe gegründet, deren Einladungslink sich innerhalb eines Tages unter rund 80 begeisterten Fastnächtlerinnen verbreitete.

„Wenn jedes Wieb, am Dienstag, so kurz nach acht, e Häs anzieht und mit em Handy e Selfie macht, in der Hand ein Glas Sekt zum Trost, e wengele Wieberfasnet, halt deheim, mit Narri Narro und Prost“, lautete der aufmunternde Einladungstext der Nachrichtengruppe. Dem kamen nicht nur die „Grafhuser“ liebend gerne nach, auch Stammgäste aus Ühlingen-Birkendorf machten sich munter ans Werk und produzierten Bilder und Videos, die zu Freudentränen rührten.

Von „Wieberfasnet for One“ bis hin zum Anti-Corona-Song wurde alles kredenzt, die Nachrichten überschlugen sich, sodass manche Närrin am nächsten Tag nochmals studieren musste, ob man auch alles mitbekommen hatte. Sogar Dirk Schniepper, Stammmusiker der Weiberabende, sendete musikalische Grüße aus dem Homeoffice. Eine große Freude war es jedenfalls für alle Närrinnen der Gruppe, die erfolgreich und regelkonform bewiesen, dass sich die Fasnet nicht so leicht vom Virus kaputt machen lässt.