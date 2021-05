von Ursula Ortlieb

Seit Jahrzehnten ist er im Heimatort Birkendorf eine musikalische Größe. Hansjörg Dörflinger wird heute 80 und blickt zufrieden auf sein Leben. Coronabedingt wird es zum Geburtstag nicht wie üblich einen „großen Bahnhof“ geben, sondern eine Feier im Familienkreis.

Am 27. Mai 1941 wurde Hansjörg Dörflinger in Birkendorf geboren, erst vier Jahre später kam der Vater aus dem Krieg heim. Mit drei Schwestern wuchs der Jubilar auf einer Landwirtschaft auf, wo er früh mit anpacken musste. 1956 begann er eine Ausbildung zum Bauzeichner in Neustadt und wechselte 1958 ins Baugeschäft von Hans Schwarz.

Bis zum Bundeswehrdienst blieb er der Firma treu. 1964 fand Dörflinger beim Schluchseewerk eine Stelle. In den unbelüfteten dunklen Stollen der Kavernenkraftwerke Säckingen und Wehr sehnte er sich beim Ausbau von Lüftungsschächten zurück auf den Bau an der frischen Luft. Um beruflich weiterzukommen, absolvierte er 1965 ie Meisterschule und wurde 1971 Chef der 38 Mann starken Schluchseewerk-Baukolonne.

Nach Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2000 waren seine Fähigkeiten beim Häuser- und Bruchsteinmauer-Bau seiner Kinder und Freunde gefragt. Ob beim Bau der Vereinsheime des Fußballclubs und der Tennisclubs Grafenhausen und Schlüchttal oder bei Einsätzen für kirchliche und dörfliche Projekte konnte man sich auf seine ehrenamtliche Hilfe verlassen.

Seit 18. April 1968 ist Dörflinger mit Gertrud Albrecht verheiratet. Vier Kinder und elf Enkelkinder gingen aus der Ehe hervor. Musik prägt sein Leben bis heute und hält den umtriebigen Rentner jung. Seine Frau teilt mit ihm die Liebe zur Musik. Von 1963 bis 1983 war er zweiter und erster Vorsitzender der Trachtenkapelle, der er als Klarinettist von 1954 bis 1994 angehörte. Danach wurde er Mitglied von Musikkapellen wie des Leberle Trios und der Mühlbachmusikanten. Dabei wechselt er zwischen Klarinette, Steirische und Gitarre.

Der Jubilar gründete die „Dörfli Musik“ und die „Lustigen Dorfmusikanten“, sowie 2009 „Hansjörg und die Polka Punks“. Mit der Steirischen sorgt Dörflinger bei vielen Anlässen für Frohsinn. Als aufmerksamer Beobachter der Dorfgeschichte mit Talent zum Reimen bringt er in „Gstanzln“ humorvoll aktuelle Missstände und Kuriositäten aus Birkendorf auf den Punkt. „Auf die Zeit, wenn Auftritte wieder möglich sind, freue ich mich“, so der Jubilar.

Nach aktiver Fußballzeit entdeckte Dörflinger den Tennissport für sich. Auch heute noch spielt der Jubilar mit Freunden regelmäßig Tennis auf dem selbst gebauten Tennisplatz. 1975 gehörte der Jubilar dem ersten Gemeinderat von Ühlingen-Birkendorf an. Zum Geburtstag wünscht sich Hansjörg Dörflinger neben Gesundheit vor allem, noch lange zu musizieren.