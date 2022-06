von Wilfried Dieckmann

Stoffe bleichen und färben hat in Grafenhausen Tradition. Dies zeigen Überlieferungen von örtlichen Familien, die in diesem Handwerk gemäß den Aufzeichnungen von Edmund Schenk über mehrere Generationen von 1770 bis 1910 tätig waren. Künstlerin Judith Anders wird in Kürze im Skulpturenpark auf einer ausgewählten Fläche eine sogenannte „Färberinsel“ mit färbenden Pflanzen bestücken, aus denen Naturfarben hergestellt werden können.

Hier im Skulpturenpark in Grafenhausen entsteht die erste „Färberinsel“. | Bild: Wilfried Dieckmann

Die freischaffende Künstlerin Judith Anders verwendet bei ihrer Arbeit Farben, die sie aus Naturmaterialien wie Gräsern, Blättern und Früchten herstellt. Werke der zwischenzeitlich in Grafenhausen lebenden Künstlerin konnten bereits im Rahmen der Ausstellung „Park-Atelier – von Natur aus bunt“ bis November 2021 im Schwarzwaldhaus der Sinne betrachtet werden. Im Rahmen dieser Ausstellung hatte Judith Anders Interessierten Einblicke in ihre Arbeit gewährt. In der Veranstaltungsreihe „Park-Atelier“ konnten Teilnehmer im herbstlichen Ambiente des Skulpturenparks aus den dort gefundenen Naturmaterialien eigene Farben herstellen und daraus je nach Lust und Laune kleine oder große Kunstwerke gestalten.

Die Überlieferung Stoffe bleichen und färben hatte in Grafenhausen Tradition. Bereits im Jahr 1858 hatte Alois Heer aus der dritten Färbergeneration mit der Niederschrift der ersten Zeilen begonnen. Wie in dem kleinen Heft „Die Bleiche am Farbweiher zu Grafenhausen zur Zeit der vier Generationen Heer von 1770 bis 1910“ von Edmund Schenk zu lesen ist, hat Heer in seiner „Haus-Chronik“ unter dem Titel „Das Leben und Schicksal der Bleiche“ für die Nachwelt berichtet. Edmund Schenk hat aus diesen Aufzeichnungen das Wesentliche entnommen und manch Wissenswertes aus den vergangenen Zeiten hinzugefügt.

Nun soll unter federführender Leitung von Judith Anders ein Stück Grünfläche des Parks mit Pflanzen kultiviert werden, die sich zur Herstellung von Naturfarben eignen. Im Rahmen einer Begehung haben sich neben der Künstlerin auch Bürgermeister Christian Behringer, Bauhofleiter Michael Lüber sowie Fini Bohl und Dorothée Kuhlmann von der Nabu-Gruppe Grafenhausen auf Standortsuche für einen möglichen Färbergarten im Skulpturenpark begeben. Hierbei wurden mehrere kleine Flächen besichtigt, auf denen sogenannte „Färberinseln“ entstehen könnten. Begonnen werden soll auf einer Fläche neben dem Holzsteg gegenüber der vom Nabu angelegten Heimatmuseums-Streuobstwiese.

Judith Anders hat sich dabei grundsätzlich für eine Technik entschieden, die den Boden nicht ganz aufreißt oder umgräbt, um so wenig wie möglich die bereits existierenden Mikroorganismen und Wurzelstrukturen im Boden anzugreifen. Das bedeutet nach den Worten der Künstlerin, dass es nur Pflanzlöcher oder Pflanzreihen geben soll, wobei die restliche Bodenstruktur unangetastet bleibt. Bei einem weiteren Stück Wiese Richtung Weidezaun, neben der sogenannten Aussichtsplattform, wäre es nach den Worten der Projektleiterin auch optimal, noch in diesem Jahr mit zwei Reihen Roter Beete und Rotkohl in Misch- oder Permakultur zu beginnen.

Judith Anders will in einem nächsten Schritt das Projekt Färbergarteninseln im Skulpturenpark kurz beschreiben und mittels E-Mail beispielsweise die HTG, Kindergärten und Schulen, den Nabu sowie andere Gruppen einladen, beim Kultivieren und Pflegen mitzumachen. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass nach und nach beim Kultivieren und Pflegen der einzelnen Bereiche die eine oder andere Gruppe gerne mit dabei wäre“, sagte die Künstlerin.