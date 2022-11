von Werner Steinhart

Der Brandschutz in den weitabgelegenen Höfen ist für die Feuerwehren keine leicht zu lösende Aufgabe. Im vergangenen Sommer wurde am Weg nach Witzhalden ein Löschwassertank eingebaut, um den Brandschutz zu verbessern. 50 Kubikmeter Inhalt stehen im Ernstfall für den ersten Löscheinsatz in Unter- und Oberwitzhalden bereit.

Ühlingen-Birkendorf Preisentwicklung sorgt für Mehrkosten beim Bau der neuen Hochbehälter in Ühlingen-Birkendorf Das könnte Sie auch interessieren

„Ich bin froh über diesen Tank“, betonte Gesamtkommandant Oliver Kraus und fügte an: „Unterwitzhalden ist eines der schwierigsten Gehöfte.“ Die Feuerwehrabteilungen Ühlingen und Birkendorf, unterstützt von der Abteilung Riedern a.W., hatten das Anwesen der Familie Gänswein in Unterwitzhalden zum Gegenstand ihrer Herbstabschlussprobe genommen und Löschwasser für die Übung aus dem neuen Tank entnommen.

Ganz schön interessiert zeigten sich die Kinder bei der Herbstabschlussprobe in Witzhalden, als Klaus Müller von der Feuerwehr Ühlingen ihnen die Wärmebildkamera erklärte. Bilder: Werner Steinhart

Es ist im Ernstfall wohl eines der schwierigsten Objekte, das sich die Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf für die Herbstabschlussprobe vorgenommen hatte. Angenommen wurden eine Verpuffung und ein Brand in der Garage des Anwesens Gänswein in Unterwitzhalden. Die am nächsten liegende Abteilung Birkendorf war schnell zur Stelle und hatte sich um den angenommenen Brand und die Menschenrettung gekümmert. Inzwischen war auch die Abteilung Ühlingen eingetroffen, die für die Löschwasserversorgung im Einsatz war. 250 Meter Schlauchmaterial mussten bis zur neuen Wasserentnahmestelle an der Straße zwischen Ober- und Unterwitzhalden entnommen werden.

Die Abteilungen Die Feuerwehr-Einsatz-Abteilung Ühlingen wird von Abteilungskommandant Michael Gampp geleitet und hat derzeit 38 aktive Feuerwehrmitglieder, darunter zwei weibliche Feuerwehrmitglieder. Die Abteilung verfügt über zehn Einsatzfahrer, 14 Maschinisten, elf ausgebildete Atemschutzträger, vier Zugführer, zwei Gruppenführer, zwei Truppführerinnen, sechs Truppführer, des weiteren vier Ehrenmitglieder. Die Abteilung verfügt über ein LF16/12 und ein Mannschaftstransportfahrzeug. Die Einsatzabteilung Birkendorf hat derzeit 27 aktive und zwei passive Mitglieder. Die Feuerwehr-Einsatz-Abteilung wird von Luca Brutschin geleitet, Stellvertreter ist Samuel Rebmann. Die Birkendorfer Abteilung verfügt über ein Löschfahrzeug HLF 10.

Der Schwerpunkt der Übung lag bei der Wasserversorgung. Die Feuerwehrabteilung Riedern a.W. pumpte an der Wasserentnahmestelle Wasser für angenommene Brandbekämpfung aus dem Tank. Die Idee mit dem Wassertank hatte Werner Gänswein aus Unterwitzhalden. Ein Ort war bald gefunden. Der Forst Baden-Württemberg auf dessen Waldstück der Tank eingebaut wurde, stimmt dem Projekt sofort zu. Mit 50 Kubikmeter Fassungsvermögen ist sowohl Unterwitzhalden als auch Oberwitzhalden fürs erste gedient. Der Tank muss über den Hydranten gefüllt werden.

250 Meter Schläuche mussten bis zur Wasserentnahmestelle ausgelegt werden, was steil bergauf ganz schön schweißtreibend war. Bild: Werner Steinhart

Ühlingens Abteilungskommandant Michael Gampp dankte allen, die sich für den Einbau des Tanks eingesetzt hatten und Dank galt auch der Familie Gänswein, bei der die Herbstabschlussprobe durchgeführt werden konnte. Fürs erste sei man in dem Weiler nun gut versorgt, meinte Michael Gampp. Dank galt auch dem DRK Schlüchttal für die Beteiligung an der Übung. „Es hat gut funktioniert“, lobt Gesamtkommandant Oliver Kraus die Abteilungen.

Wasser marsch! hieß es allen Rohren, um den Inhalt des neuen Wassertansk der Wasserentnahmestelle zu prüfen. Bild: Werner Steinhart

In der Tat sind solch alleinstehende Gehöfte für die Wehren eine Herausforderung. Die Zusammenarbeit der Wehren bezeichnete Kraus als routiniert. Auch Bürgermeister Tobias Gantert war von der Übung beeindruckt. „Es ist ein besonderes Übungsobjekt“, so der Rathauschef. Insgesamt seien die Einzelgehöfte in der Gemeinde eine Herausforderung, insbesondere auch an Wochentagen, wenn keine großen Mannschaften bereitstehen. Der Forstverwaltung dankte er für die Bereitstellung des Geländes. Klaus Müller von der Feuerwehr Ühlingen moderierte die Übung – vom Absetzen des Notrufs bis zu den einzelnen Handlungsschritten der Wehrmänner.