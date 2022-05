Ühlingen-Birkendorf vor 1 Stunde

Eine Achterbahn der Gefühle: Musikverein Riedern gibt Jahreskonzert am Samstag

Der Musikverein Riedern a.W. ist mit Begeisterung in die Probenarbeit eingestiegen. Endlich gab es Planungssicherheit für das Jahreskonzert. Am Samstag 28. Mai findet das Konzert im „Haus des Gastes“ in Birkendorf statt.