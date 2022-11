von Dorothée Kuhlmann

Ziemlich erfindungsreich sind Betrüger und Gaunerinnen, wenn es darum geht, Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Clemens Dienstberger von der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen und langjähriger Filialleiter der Sparkasse in Grafenhausen referierte zu dem Thema beim Seniorennachmittag in Grafenhausen. Das Interesse war riesig, rund 80 Senioren waren gekommen. Einige hatten selbst bereits Erfahrungen mit solchen Betrugsversuchen gemacht.

Geldwäsche nimmt zu

„Die Zahl der Geldbetrügereien und der Geldwäsche hat in den letzten Jahren rasant zugenommen“, berichtete Clemens Dienstberger. Bei der Geldwäsche soll die Herkunft illegal erworbenen Geldes verschleiert werden. Der Begriff stammt aus der Zeit Al Capones, der seine illegal erworbenen Gelder über den Betrieb seiner Waschsalons legalisierte. Ein Trick in diesem Bereich ist bei einem Verkaufsgeschäft einen Scheck mit einer höheren Summe zu übergeben. Der Restbetrag soll dann zurück überwiesen werden. „Gehen Sie auf keinen Verkauf ein, der mit einer an die Zahlung verknüpften Bedingung gebunden ist“, sagt Dienstberger.

Das Internet oder soziale Netzwerke öffnen auch Trickbetrügereien Tür und Tor. So kommen viele Betrüger an erstaunlich viele Informationen. Es sei auch kein Problem, kurzfristig seriös aussehende Telefonnummern zu bekommen. Derzeit kursiert zum Beispiel eine E-Mail, die angeblich von der Sparkasse kommt und auf der man aufgefordert wird, seine Bankdaten anzugeben, um die Energiepauschale zu erhalten. „Diese Mail kommt nicht von der Sparkasse.

Ühlingen-Birkendorf Preisentwicklung sorgt für Mehrkosten beim Bau der neuen Hochbehälter in Ühlingen-Birkendorf Das könnte Sie auch interessieren

Wie alle Banken fragen wir niemals persönliche Daten oder Kontodaten ab“, betonte Clemens Dienstberger. Man solle sich nicht unter Druck setzen lassen, im Zweifel mit seiner Bank Rücksprache nehmen oder die Polizei einschalten, betonte Dienstberger.