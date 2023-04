Eine Abordnung des Naturparks Maas-Schwalm-Nette aus Nordrhein-Westfalen hat vor Kurzem mit dem Geschäftsführer Michael Puschmann und dem Projektmanager Marc Proß die Grundschule Birkendorf besucht. Reinhard Müller und Arno Messerschmidt, die im Naturpark Südschwarzwald das Programm Naturpark-Schule betreuen, gaben Einblicke in das Projektmanagement und die Organisation. Die Lehrkräfte informierten hier vor Ort über die konkrete Umsetzung der Arbeit als Naturpark-Schule. Die beiden Naturparke pflegen eine gute Zusammenarbeit im Bereich der Bildungsprogramme. So informierten sich vor drei Jahren Vertreter aus dem Südschwarzwald im Norden über das Programm Naturpark-Kindergarten.

Saskia Lipphardt und Stephanie Drabinski stellten den Vertretern aus NRW das Naturparkprofil der Schule vor. Dabei ging es vorrangig um die Verknüpfung der Module mit dem ausgearbeiteten Waldcurriculum und dem Schulgarten. Ebenso informierten die Lehrerinnen darüber wie Naturparkschule von Kindern und Schulteam tagtäglich gelebt wird.