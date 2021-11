von Ursula Ortlieb

Rund 50 Teilnehmer haben sich zu einem Erlebnisabend in Birkendorf mit Prana-Meister Sai Cholletin getroffen, der in die Geheimnisse der Prana-Heilmethode einführte. Wie man sich selbst und anderen auf körperlicher, emotionaler Ebene helfen kann, war der Kern des Abends, den Ingrid Hirzle organisiert hatte. Sie selbst erlernte 2006 diese energetische Heilmethode und später Hatha-Yoga. In ihrem Mann Andreas und Tochter Verena fand sie engagierte Mitstreiter. Im Yoga-Ursprungsland Indien ließen sie sich gemeinsam zu zertifizierten Yogalehrern ausbilden. Seither bieten Ingrid und Verena Hirzle regelmäßig Kurse an.

Ingrid Hirzle organisierte den Prana-Erlebnisabend mit Master Sai Cholleti in Birkendorf. Bild: | Bild: Jörg Lelonek

Während die positive Wirkung von Yoga seit Langem als gesundheitsfördernd geschätzt wird, ist die energetische Heilmethode (Prana-Heilung) nicht so bekannt. Ingrid Hirzle, seit 2011 Prana-Lehrerin, ist von der positiven Wirkung überzeugt. Es ist ihr ein Herzensanliegen, Menschen zu ermutigen, diese alte asiatische Heilmethode auszuprobieren. So gründete sie Prana Südschwarzwald und bietet Seminare, Workshops und Meditationskurse sowie Anwendungen an.

Was ist Prana?

Es bedeutet aus dem Sanskrit aus Indien ins Deutsche übersetzt Lebenskraft oder Lebensenergie, Gesundheit – auf allen Ebenen des Daseins, körperliche Fitness und Leistungsfähigkeit sowie geistiges Wohlbefinden und Ausgeglichenheit. Energiestauungen oder Energiemängel, oft als negatives Gefühl bemerkbar, werden bei Prana-Heilung behoben, erklärt Ingrid Hirzle. Ein wichtiges Prinzip sei das der Selbstheilung.

Nach der Pause wieder Kurse

Seit der Corona-Pandemie habe es keine Möglichkeit gegeben, an Messen mit Vorträgen für energetisches Heilen zu werben. Gerade während des Lockdowns hätten viele Menschen unter Einsamkeit gelitten. Seminare, Kurse, und Anwendungen fielen aus. Inzwischen hat Verena Hirzle ihre Yogakurse wieder aufgenommen. „Wir sind bodenständig und uns im Klaren darüber, dass Prana-Heilung und Yoga Schulmedizin nicht ersetzen können. Nach jahrelanger Erfahrung sind wir nach wie vor von der unterstützenden Wirkung bei Heilungsprozessen überzeugt“, erklärt Ingrid Hirzle abschließend.