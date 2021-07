von Werner Steinhart

Der Mehrgenerationenpark, Oase im Herzen Ühlingens, ist nun offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. „Der Mehrgenerationenpark ist eine Aufwertung für die Gemeinde“, sagte Ühlingens Ortsvorsteher Klaus Müller. Der Park war ein Wunsch des Ühlinger Ortschaftsrates und ersetzt nun den ehemaligen Kurpark.

Die Umgestaltung Die Umgestaltung des ehemaligen Kurparks zu einem Mehrgenerationenpark war Teil des dritten Bauabschnitts der Ortskernsanierung in Ühlingen. Der Startschuss für die Umgestaltung des ehemaligen Kurparks ist im Oktober 2018 gefallen. Die Kosten für diesen Teil der Ortskernsanierung beliefen sich auf rund 1,4 Millionen Euro. Darin enthalten sind die Kosten für den Mehrgenerationenpark in Höhe von rund 200.000 Euro. Für die Umgestaltung gab es Fördermittel.

Die Bedeutung des Kurparks ist schon seit Jahren dahin. Eine aufwendige Blumenrabatte wich einer Rasenfläche, Wegstrukturen waren noch erkennbar. Klaus Müller ging auf die Geschichte dieser Grünfläche ein, die in Zeiten des Krieges von der Gemeinde in Gartenparzellen aufgeteilt und den Bürgern, die kein Eigentum hatten, zur Verfügung gestellt wurde.

Ühlingen-Birkendorf Ühlingen bietet einiges – ein Ort zum Erholen und zum Arbeiten Das könnte Sie auch interessieren

In Zeiten des aufstrebenden Fremdenverkehrs hatten die Zimmervermieter die Fläche aufgewertet und Blumenbeete gepflegt. In den 70er Jahren hatte Wolf Klemme-Wolf, ein Gartenbauspezialist und ein Verschönerungsverein, ein Kleinod daraus gemacht, doch mit den Jahren verfiel das Gelände zu einer ungepflegten Wiese. Zusammen mit interessierten Bürgern entwickelte der Ortschaftsrat Ideen und was daraus wurde, kann sich sehen lassen.

Ühlingen-Birkendorf Meilenstein für Schlüchttalgemeinde: Ortskernsanierung in Ühlingen nach sieben Jahren ist abgeschlossen Das könnte Sie auch interessieren

Der Mehrgenerationenpark hat zwei Eingänge von der Hauptstraße aus. Serpentinenartig führt jetzt ein gepflasterter Weg durch den Park. Auch war von großer Wichtigkeit, dass der Mehrgenerationenpark barrierefrei ist, das bedeutet auch, dass die Wege keine allzu großen Steigungen aufweisen dürfen. In den Kurven bieten sich prägende Sitzelemente zum Verweilen an. Der Mehrgenerationenpark ist ein Werk der Ühlinger Bürger, die im Vorfeld ihre Ideen und Wünsche eingebracht hatten. Im Vordergrund stand auch die Vorgabe, dass der Park pflegeleicht ist.

Groß war das Interesse der Ühlinger bei der Eröffnung des Mehrgenerationenparks im Herzen Ühlingens, da störten auch kurze Regenschauer nicht. | Bild: Werner Steinhart

Der Park ist für alle Generationen konzipiert, sollte aber keinesfalls ein reiner Spielplatz werden. Dennoch finden sich für Kinder kleine Spielmöglichkeiten zum Hüpfen, ein Drehteller oder ein Sprachrohr. Eine Wasserpumpe mit sich anschließendem Wasserlauf begeistert die Kinder besonders. „Die Kinder haben ihre Freude mit den Spielen und den Wasserspielen“, stellte der Ortsvorsteher fest. Dass der Park realisiert werden konnte, ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Gemeinde 2010 damit ins Landessanierungsprogramm gekommen sei, erklärte Klaus Müller und er dankte dem Gemeinderat, dass er der Maßnahme zugestimmt hat.

Die Trachtenkapelle Ühlingen umrahmte die Eröffnungsfeier musikalisch. | Bild: Werner Steinhart

Und noch jemand freute sich über die Eröffnung: Die Trachtenkapelle Ühlingen. Nach eineinhalb Jahren Zwangspause erklang wieder Blasmusik. Die Freude zum Ausdruck brachte Wolfgang Frech von der Trachtenkapelle: „Wir freuen uns, nach über einjähriger Pause wieder für Sie spielen zu dürfen.“ Ein bunter Melodienreigen der Trachtenkapelle unter der Leitung von Karl Schwegler begeisterte die Gäste, die die Veranstaltung genossen und trotz kleinerer Regenschauer feierten.