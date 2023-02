Die Dorfhalle in Brenden wird sich in absehbarer Zeit deutlich verändern. Längst entspricht sie nicht mehr den Anforderungen an die Sicherheit und ihre Ausstattung ist nicht mehr zeitgemäß. Die Umsetzung des Neubaus rückt nun immer näher. Mit den Abbrucharbeiten soll voraussichtlich Mitte März begonnen werden, sofern es das Wetter zulässt. Es erfolgt kein Komplettabbruch. Der Teil mit dem Veranstaltungsraum wird bis auf den Estrich abgerissen, dazu noch die bisherige Feuerwehrunterkunft und etwa vier Meter daneben.

Der Gemeinderat Ühlingen-Birkendorf vergab in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten an die Firma Kostenbader aus Grafenhausen zu einer geprüften Angebotssumme von 131.886 Euro. Das Abbruchvolumen beträgt 2830 Kubikmeter. In der Berechnung sind für die Abbrucharbeiten 155.882 Euro vorgesehen und im Haushalt bereitgestellt.

Weiter vergab der Gemeinderat die Tragwerksplanung. Das Ingenieurbüro Rheiner und Villinger aus Birkendorf hat bereits die Ertüchtigung der Dorfhalle 2017 begleitet. Auch bei der Vorplanung der Dorfhalle war das Büro bereits mit einbezogen. In der Kostenberechnung sind für den Fachplaner Tragwerk 90.440 Euro vorgesehen und im Haushalt bereitgestellt. Der Gemeinderat vergab die Fachplanung Tragwerk der Dorfhalle Brenden an das Ingenieurbüro Rheiner und Villinger zum Angebotspreis von 88.852 Euro.