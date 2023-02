Ist freiwilliges Blutspenden nötig? Eine Frage, die treuen und langjährigen Blutspendern wie Franz Beck (125 Mal), Roland Walter (125 Mal) sowie Wolfgang Schröder und Peter Andris (jeweils 75 Mal), die erst in diesem Jahr öffentlich geehrt und ausgezeichnet wurden, nicht wirklich gestellt werden muss. „Jeder gesunde Mensch sollte regelmäßig zu angebotenen Spendenaktionen gehen“, meinen die Geehrten auf Nachfrage unisono. Die Lage sei ernst: Blutkonserven seien knapp. Zu wenige Menschen spenden aktuell Blut, weshalb die Blutreserven bald aufgebraucht sind.

Eine gewisse Bürgerpflicht

„Laut dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) benötigen 80 Prozent der Menschen in Deutschland einmal in ihrem Leben eine Blutspende“, ruft Franz Beck im Gespräch mit der Zeitung in Erinnerung. Deshalb sollten die Menschen, die über genügend Blut verfügen, auch die Bereitschaft zum Teilen aufbringen.

Grundsätzlich sind sich die Geehrten einig, dass Blut zu spenden eine gewisse Bürgerpflicht sei. „Der Gedanke, dass mit meinem Blut das Leben anderer Menschen vielleicht gerettet werden könnte, ist Ansporn genug“, betont Wolfgang Schröder. „Wenn eine Blutspendeaktion im Ort angeboten wird, gehe ich, soweit es in mein persönliches Zeitfenster passt, natürlich hin“, meint Peter Andris.

Aktion rettet Leben

Im Rahmen der Ehrungen betont DRK-Chef Thomas Isele in seiner kurzen Ansprache, dass Blut zu spenden nicht selbstverständlich sei. Jeder, der sich an einer der Aktionen aber beteiligt, übernimmt nach seinen Worten gesellschaftliches Engagement, zeigt Verantwortungsbereitschaft und rettet Leben. Täglich werden in ganz Deutschland rund 15.000 Blutspenden benötigt. Thomas Isele appelliert an die Bevölkerung, sich an den Aktionen des DRK zu beteiligen. „Die Spendenbereitschaft darf nicht nachlassen“, sagt der Chef des örtlichen DRK-Vereins. Die Spendenbereitschaft der Bevölkerung in der Gemeinde Grafenhausen hat bisher tatsächlich noch nicht nachgelassen: Trotz Corona-Pandemie konnte die Anzahl der Blutkonserven bei den angebotenen Terminen nahezu konstant gehalten werden.

Zur letzten Blutspendeaktion in Grafenhausen kamen 162 Personen, davon 14 Erstspender. In dem kleinen Schwarzwalddorf mit rund 2200 Einwohnern konnten in diesem Jahr Franz Beck und Roland Walter für jeweils 125-maliges Blutspenden geehrt werden. Hinzu kamen Alfons Ackermann (100 Mal), Wolfgang Schröder und Peter Andris (jeweils 75 Mal). Insgesamt konnten 27 Personen ausgezeichnet werden.