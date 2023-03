Das Festwochenende mit „Blackest Forest and Friends“ in Grafenhausen hat Musiklieber ebenso wie Freunde des modernen Schwarzwald-Heimatgefühls begeistert. Den Veranstaltungsauftakt machte ein Konzert der Deutsch-Rockband Ernstfall. Ab 18 Uhr strömten bereits Gäste – zum Plaudern, Gin-Tasting und Schnuppern im Blackest-Forest-Shop. Aus der Schweiz sowie der Umgebung waren Ernstfall-Fans und des modernen Schwarzwaldheimatgefühls in das Schwarzwaldhaus der Sinne gekommen.

Beim ausverkauften Konzert gingen Fans jeglichen Alters begeistert mit. Auch nach zwei Stunden bebte das Gebäude. Da war auch das tolle Gefühl, das besonders beim Erfolgssong der Band „Hier bin ich daheim“ entstand. „Da gab es immer wieder die Gänsehautmomente während des Konzertes, wie wir sie auch während der Dreharbeiten zum Video in unserer Werkstatt hatten“, sagten Lilli und Simon Stiegeler. Und so wurde nur ungern nach mehreren Zugaben das Ende des Konzertes vom Publikum akzeptiert.

Das Engagement und Herzblut, mit dem die Organisatoren Lilli und Simon Stiegeler den Schwarzwaldmarkt konzipiert und organisiert hatten, war spürbar. Eigentlich sollte der Markt um 14 Uhr öffnen. Doch schon kurz nach 13 Uhr kamen Besucher einer Busreise zum Schwarzwaldhaus der Sinne und besuchten neugierig und begeistert den Schwarzwaldmarkt. „Das war der Wahnsinn, gleich so viele Leute und eine so gute Stimmung hier zu haben“, erklärte Simon Stiegeler im Gespräch. Der Andrang an Besuchern hielt weiter an. Nicht nur aus der näheren Umgebung waren sie gekommen, aus Konstanz, Lörrach, Freiburg sogar Baden-Baden, Karlsruhe, der Schweiz und Bregenz waren Menschen angereist. „Wir waren neugierig auf diesen anderen Schwarzwaldmarkt“, sagte ein Ehepaar aus Lörrach. Einige der Besucher kannten Lilli und Simon Stiegeler von anderen Märkten oder durch ihren Shop. „Wir waren gespannt, was die beiden da auf die Beine gestellt haben“, sagten einige der Besucher. Besucherinnen aus Bregenz wollten sich unbedingt von Fotograf Michael Steck mit dem besonderen Schwarzwaldlook ablichten lassen. Der Bundestagsabgeordnete Takis Mehmet Ali war extra zu diesem Markt angereist. Die Ankündigung habe ihn neugierig gemacht, die Idee von Heimatgefühl und Moderne interessiert.

Trotz des hohen Besucherandrangs herrschte immer eine freundliche und familiäre Atmosphäre. Man unterhielt sich mit den Marktausstellern, hielt einen Schwatz mit Bekannten, lauschte der besonderen Musik des Duos Remain a Mystery, verkostete von den angebotenen Speisen und regionalen Besonderheiten wie auch dem neuen Gin oder ging zum Essen ins Bistro. Dort hatte Andreas Preiser sein Angebot an die Veranstaltung angepasst.

Das Konzept im kleinen Rahmen mit acht regionalen Ausstellern, die jeder für sich etwas ganz Besonderes geboten und sich voll auf das Konzept eingelassen hatten, die besondere Musikauswahl sowie das familiäre Ambiente im Vortragsraum des Schwarzwaldhauses der Sinne waren wohl wesentliche Bestandteile des Erfolgsrezeptes für diese Veranstaltung. „Mit so einem Erfolg hatten wir nie gerechnet, wir sind überwältigt von der Resonanz “, sagten Lilli und Simon Stiegeler.

Die Aussteller zeigten sich gleichfalls begeistert von dem Markt. Die Organisation sei perfekt gewesen, es habe viele tolle Gespräche mit den Besuchern gegeben. Die Stimmung sei durchweg harmonisch gewesen. Und auch geschäftlich hat es wohl gepasst. Von allen Ausstellern kam: Gerne wieder! Gerne wieder? „Wir möchten offen für neue und spannende Ideen bleiben, den Leuten egal welchen Alters etwas Besonderes bieten, sie bei solchen Veranstaltungen abholen und mitnehmen.“ Das Künstlerpaar möchte sich nicht festlegen. Ideen gebe es genug.