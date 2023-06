Die Heinrich-Ernst-Kromer-Gesellschaft hat eine neue Ausstellung eröffnet, die den Freunden und Bekannten Kromers gewidmet ist. Zur Vernissage im Kloster in Riedern kamen auch Bürgermeister Tobias Gantert, Pfarrer Christoph Eichkorn sowie die Ortsvorsteher Albert Baumeister (Riedern) und Christoph Wehle (Hürrlingen).

Heinrich-Ernst Kromer ist als Maler und Dichter bekannt. Seine künstlerische Arbeit kann in der Ausstellung im Kloster in Riedern betrachtet werden. Konstanz war seine Wahlheimat. Dort hatte er viele Freunde und Bekannte, die künstlerisch oder schriftstellerisch tätig waren. Kromer hat ein erstaunlich weit verzweigtes Netzwerk geschaffen und gepflegt. Er ließ hochkarätig besetzte Künstler-Gruppierungen am Bodensee unbeachtet und verpasste so eine künstlerische Weiterentwicklung. Kromers Werke sind von guter bis sehr guter Qualität, aber er blieb ein Einzelgänger. Seine Werke haben meist einen regionalen Bezug und keine gängige Stilrichtung. Die Arbeiten seiner Freunde unterscheiden sich in erheblichem Maße.

Die engen Freunde

Der Vorsitzende der Heinrich-Ernst-Kromer-Gesellschaft, Günter Hoffmann, stellte bei der Vernissage die Freunde und Bekannten von Heinrich-Ernst Kromer vor. Zu seinen engsten Freunden zählen die Schweizer Albert Welti und Cuno Amiet. Die Lithographie von Amiet „Mutter und Kind“ fand bei den Besuchern besonders viel Interesse und Gefallen. Ernst Kreidolf war einer der engsten Freunde von Kromer und hatte sich – nach der Landschaftsmalerei – als Kinderbuchmaler einen Namen gemacht. Seine Bilder bestechen durch eine echte, unbefangen kindliche Art der Naturanschauung.

Ernst Würtenberger war Kromers Schulfreund, in dessen Familie er sehr oft verkehrte und dort bereits in frühester Jugend ein künstlerisches Umfeld erlebte. In Kromers Münchner Zeit war Würtenberger bereits an der Kunstakademie in München eingeschrieben. Diesen Weg hat er auch Kromer empfohlen, dieser hat ihn aber nicht angenommen. An finanziellen Problemen kann es nicht gelegen haben, denn Kromers Vater Dorus hatte ihn in jener Zeit unterstützt. Würtenberger wurde ein gesuchter Porträtmaler. Seine ausgestellten Werke sind eher dem Impressionismus zuzurechnen und zeigen seine Verbundenheit mit seiner Heimat.

Sein Freund Albert Haueisen war auch ein Freund von Hans Thoma und hat sich häufig in dessen Heimat Bernau aufgehalten. Seine Werke wurden von der farbig komplementären Malerei bestimmt. Kromer und Erwin Krumm haben sich in den Jahren 1921/22 während seiner Tätigkeit für die Zeitschrift „Das Bodenseebuch“ kennengelernt. Krumm blieb wie Kromer dem Stil des 19. Jahrhunderts verpflichtet. Zwei Radierungen von Krumm sind in der Ausstellung zwei Arbeiten von Kromer gegenübergestellt. Kromer nahm möglicherweise Krumms Werke als Anregung für seine eigenen. Günter Hoffmann ist es erneut gelungen, das Leben und Wirken von Heinrich-Ernst Kromer bekannter zu machen und seine Freunde vorzustellen.