von Wilfried Dieckmann

Der SV Grafanhausen feiert feiert in diesem Jahr sein 100-Jähriges mit einer Ausstellung im Schwarzwaldhaus der Sinne. Mit Hochdruck wird auch an einer Festschrift gearbeitet, in der 100 Jahre Fußball in Grafenhausen aufgearbeitet werden. Gesucht wird auch eine fiktive SVG-Jahrhundert-Elf.

„Schinderei im Buchenmoos“

In einer bereits bestückten Vitrine im Schwarzwaldhaus der Sinne wird auf die bevorstehende Ausstellung „Schinderei im Buchenmoos – 100 Jahre Fußball in Grafenhausen“, die vom 16. Mai bis 26. September zu betrachten sein wird, hingewiesen. „Hier hat das gesamte Team unter Clemens Rosa viel Arbeit investiert“, betonte SVG Vorsitzender Daniel Stritt im Gespräch mit unserer Zeitung. Angesichts von Corona sei es nicht ganz einfach gewesen, dass die einzelnen Teams ihre Themenbereiche miteinander hätten absprechen und koordinieren können. Bis auf eine kurze Besprechung im Ausstellungsbereich liefen alle Absprachen online.

Im Schwarzwaldhaus der Sinne wird auf die Ausstellung „100 Jahre Fußball in Grafenhausen“ hingewiesen. | Bild: Wilfried Dieckmann

Die Ausstellung wurde in verschiedene Jahresabschnitte eingeteilt. Somit können die Besucherinnen und Besucher 100 Jahre Vereinsgeschichte in den verschiedenen Bereichen gut nachvollziehen. Hinzu kommen noch vielerlei Themenbereiche wie Schlüchtseestadion, Theatergruppe, SVG-Jugendarbeit oder SVG-Menschen. „Ein Team hat sich beispielsweise nur um dem Schwerpunkt Partnerschaft mit Combrit befasst“, erläuterte der Vorsitzende.

In der Ausstellung werden nicht nur große Plakatwände, sondern in den Vitrinen auch einige Pokale, Trikots oder geschichtsträchtige Bälle gezeigt. Eine Präsentation, die jedoch von Corona bestimmt sein wird. Geplant sind im Rahmenprogramm monatliche Führungen durch die Ausstellung. Daniel Stritt ist sich aber sicher, dass in der Zeit von der Eröffnung bis zum September einiges des geplanten Rahmenprogramms möglich sein wird. „Sollte wegen der Corona-Beschränkungen gar nichts gehen, dann wäre auch im nächsten Jahr eine Wiederholung der Ausstellung in einem verkürzten Zeitrahmen denkbar“, meinte der SVG-Chef.

Was hat es eigentlich mit dem Titel „Schinderei im Buchenmoos“ auf sich? Bereits ein Jahr nach der Vereinsgründung stellte die Gemeinde Grafenhausen dem jungen Verein im Gewann Stierbesetze/Buchenmoos ein Gelände zur Verfügung. „In rund 780 Arbeitsstunden entfernten die Mitglieder Stauden, verkrüppelte Tannen und begannen mit dem Planieren des sehr unebenen Geländes“, ist in der Festschrift, die derzeit erarbeitet wird, zu lesen. Über die Vereinschronik zum 100-jährigen Bestehen des SVG, die in verschiedene Zeitepochen aufgeteilt sein wird, werden wir noch ausführlich berichten.

Geburtstag mit Vorträgen und Quiz

Der Geburtstag des Sportvereins Grafenhausen soll nicht nur mit Vereinsmitgliedern, sondern mit der gesamten Bevölkerung gefeiert werden. Im Rahmen der Ausstellung wird es neben Podiumsdiskussionen und Vorträgen auch ein Quiz geben. Bei den Fragen stehen natürlich 100 Jahre Vereinsgeschichte im Mittelpunkt.

Wer mit offenen Augen durch die Ausstellung im Schwarzwaldhaus der Sinne geht, der sollte auch die Fragen ohne Probleme beantworten können. „In welchem Jahr wurde der Verein in DJK umbenannt? 1923, 1928 oder erst 1932?“ Nicht nur in der Ausstellung, auch in der neuen Chronik wird nämlich auf die Umbenennung in DJK (Deutsche Jugendkraft) eingegangen. Somit sollte die Antwort sicherlich kein Problem mehr sein.

Jahrhundert-Elf gesucht

Der Sportverein Grafenhausen kann in seinem 100-jährigen Bestehen auf einige sportliche Erfolge zurückblicken. So konnten die Aufstiege in die A-Klasse Schwarzwald und später Bezirksliga Schwarzwald geschafft werden. In der langen Vereinsgeschichte gab es viele Spieler, die das Trikot des SVG getragen haben. Dies waren Mittelläufer, Torhüter, Außenstürmer, Liberos und die sogenannten „ewigen Talente“.

Zum Jubiläum wollen die Verantwortlichen des Vereins wissen, wer nach Meinung der Bevölkerung die besten elf Spieler waren, die der SVG jemals hervorgebracht hat. Bis zum 30. April können die Namen dieser Elf bei Kevin Rosa direkt abgegeben oder alternativ per WhatsApp eingereicht werden. Adressen sowie das Spielfeld, auf dem die Namen eingetragen werden können, sind im Mitteilungsblatt abgedruckt. Unter den Einsendungen werden Preise verlost.