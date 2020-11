von Werner Steinhart

Ideen für attraktive Ortseingangsschilder hat sich der Untermettinger Ortschaftsrat Anfang des Jahres in der Bürgerversammlung gewünscht. In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats wurden die eingegangenen Ideen begutachtet. Sieben Vorschläge sind eingegangen. Der Ortschaftsrat entschied sich dann mehrheitlich für den Vorschlag von Maxi Heer. Ausschlaggebend war für das Gremium die Tatsache, dass das Schild ein mdernes Design hat und somit etwas anders wirkte als übliche Ortseingangstafeln.

Der ausgewählte Vorschlag für neue Ortseingangsschilder. | Bild: Ortsverwaltung

Gleichzeitig ist es beständig und der Pflegaufwand überschaubar. Granitstelen zeigen ein „Herzlich Willkommen“ aus Metall an und als Symbol die ortsbildprägende Steina. Die zukünftigen Tafeln sollen jeweils an den Ortseingängen aufgestellt werden. Jetzt gilt es noch, wegen der Verkehrssicherheitspflicht Genehmigungen für die Standorte einzuholen, sagte Ortsvorsteher Daniel Schliffke. Auch benötigte Grundstücksflächen müssen erworben werden. Der Ortsvorsteher hat in der Sitzung den Preis an Maxi Herr für ihren Vorschlag übergeben.