von Wilfried Dieckmann

Im Zuge der kirchlichen Entwicklung bis 2030 stehen die Verantwortlichen vor Herausforderungen. Bedingt durch rückläufige Einnahmen aus der Kirchensteuer, wird die Pfarrgemeinde St. Fides Grafenhausen das Kindergartengebäude sowie das Pfarrhaus nicht weiter unterhalten können. Ein Gebäudeausschuss soll zukunftsorientierte Konzepte erarbeiten, auch wünscht man sich gute Ideen von Bürgern der Gemeinde.

Projekt Pfarrhaus

Nach Zukunftsplänen der katholischen Kirche soll es im Landkreis Waldshut statt bisher 14 selbstständigen Kirchengemeinden, zu der auch die Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal gehört, spätestens 2030 nur noch zwei große Seelsorgeeinheiten geben. Angesichts sinkender Katholikenzahlen und Einnahmeeinbußen sind die Kirchengemeinden nicht mehr in der Lage, ihren Immobilienbestand zu unterhalten. Betroffen ist auch die Pfarrgemeinde St. Fides Grafenhausen, die künftig weder das Kindergartengebäude noch das denkmalgeschützte Pfarrhaus weiter finanzieren und erhalten kann.

Es gilt, ein Konzept zu entwickeln, das zum einen den Erhalt der Gebäude und zum anderen die Nutzung der pastoralen Gruppierungen, die im Untergeschoss des Kindergartens untergebracht sind, auf Dauer sicherstellt. Zu diesem Zweck wurde ein „informeller Gebäudeausschuss“ gegründet. Größte Herausforderung sei ein Konzept für das Pfarrhaus, in dem sich derzeit die Pfarrerwohnung und das Pfarrbüro befinden, so die Ausschussmitglieder.

Der Gebäudeausschuss Im Gebäudeausschuss suchen nach Lösungen: Bernhard Gut, Waltraud Baschnagel, Pater Christoph Eichkorn, Bürgermeister Christian Behringer, Winfried Ebner (Verrechnungsstelle Stühlingen), Clemens Winterhalter (Pfarrgemeinde- und Stiftungsrat), Sylvia Winterhalter, Wolfgang Duttlinger, Thomas Amann, Thomas Bannholzer (Pfarrgemeinderat), Kindergartenleiterin Katja Seidler und Dominik Seidler.

Bernhard Gut und Waltraud Baschnagel sind die Sprecher des Gebäudesausschusses. | Bild: Wilfried Dieckmann

Auch stehen dort mehrere Räume sowie die Mesnerwohnung leer. „Ein Wunsch des Ausschusses ist es, das Gebäude zu einem Haus der Gemeinschaft zu entwickeln“, sagen Waltraud Baschnagel und Bernhard Gut, Sprecher des kirchlichen Bauausschusses. Um das sanierungsbedürftige Haus für die Gemeinde erhalten zu können, werde ein neuer Eigentümer gesucht. Denkbar wäre die Gründung einer Genossenschaft, einer GmbH oder ein Privatinvestor. Kurzum: „Ein Haus von der Gemeinde für die Gemeinde.“

Unterstützung

Wie die Sprecher informierten, werde ihr Ansinnen bei der Projektentwicklung von der Firma „Sutter hoch drei“ aus Kirchzarten unterstützt. Dieses Unternehmen sei spezialisiert auf die Erhaltung und Sanierung historischer Gebäude. Fragen wie: Welche Nutzungsmöglichkeiten sind denkbar? Wie kann das Pfarrhaus ein Haus für die ganze Gemeinde werden? Wie kann das Vorhaben finanziert werden? Gibt es Zuschüsse? Wie können der Gemeinde Anreize geboten werden, um dieses Gebäude zu neuem Leben zu erwecken? seien komplex und es gelte, gut abzuwägen.

Lösungen als Gewinn

Für den Ausschuss sei aber klar, dass es sich um Lösungen handeln müsse, die für die gesamte Gemeinde ein Gewinn wären. Dies brauche Zeit und „gute Überlegungen“, was auch der Grund gewesen sei, dass sich der Ausschuss gegenüber der Öffentlichkeit bisher noch ruhig verhalten habe, erklären die Sprecher.

„Da Grafenhausen so etwas wie ein Pilotprojekt in Beziehung auf Gebäudeverkauf ist, waren vorher gute Beratungen und ein Ausleuchten der Sachlage notwendig“, so Waltraud Baschnagel. „Wir engagieren uns gerne und möchten uns für unser Dorf und seine Menschen einsetzen mit dem Ziel: Gemeinschaft und ein gutes Miteinander“, sagte Bernhard Gut und fügte an: „Wir freuen uns über jeden, der sich angesprochen fühlt und mitmachen möchte.“

Kindergarten

Die politische Gemeinde Grafenhausen denkt darüber nach, das Kindergartengebäude samt Gelände kaufen zu wollen. Wie die Sprecher informierten, liege eine mündliche Absichtserklärung vor. Zwischenzeitlich sei auch die Pfarrpfründestiftung als Eigentümerin des Grundstücks von einer Überlassung nur in Erbpacht abgerückt und habe Gesprächsbereitschaft für einen Verkauf oder Grundstückstausch signalisiert.

Neue Domizile

Für pastorale Gruppierungen wie Kirchenchor, Ministranten, Bücherei oder KFD, die bisher im Untergeschoss des Kindergartens beheimatet sind, müssten neue Räume gesucht werden. Ein deutliches Signal komme auch von der Erzdiözese Freiburg, die nach den Worten der beiden Sprecher, „Räumlichkeiten für ihre pastoralen Gruppen lieber anmieten, statt Eigentum zu unterhalten“.