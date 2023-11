Andrea Ott ist die deutsche Übersetzerin der Werke der britischen Autorin Jane Austen (1775 bis 1817). 18 Interessierte waren auf einen Tee mit der Übersetzerin in die heimelige Cottage-Atmosphäre des Hüsli gekommen, die einiges über Jane Austen zu erzählen wusste.

Mit Andrea Ott war eine preisgekrönte Übersetzerin literarischer Texte aus dem angelsächsischen Sprachraum ins Hüsli gekommen. Ihren Schwerpunkt hat Ott in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts gesetzt. „Zu Jane Austen kam ich allerdings erst durch den Auftrag des Verlages.“ Natürlich habe sie Werke der Autorin gekannt, aber sich vorher noch nicht näher damit beschäftigt. Die Romane Austens sind vor dem Hintergrund der Zeit, in der sie lebte, zu sehen. „Es war eine Zeit mit strengen gesellschaftlichen Regeln, Frauen hatten wenig zu sagen oder Rechte“, erklärte Andrea Ott. Unverheiratete Frauen hatten einen schweren Stand. Eine Frau, die schrieb, war suspekt, und Romane galten als anrüchig. So wurden ihre Romane anonym veröffentlicht.

„Die Frauenfiguren in Jane Austens Romanen sind bemerkenswert für die Zeit“, so Ott. In den oftmals ironisch spritzigen, teils mit scharfen Spitzen versehenen Dialogen wird ein durchaus kritischer Blick auf die Gesellschaft geworfen. Die Übersetzung literarischer Texte, dazu noch aus einer anderen Epoche, stellt eine besondere Herausforderung dar. „Ich muss den Originaltext lesen und versuchen, die Stimmung der Handlung und die Intention der Autorin zu erfassen.“ Wichtig sei die Wirkungsäquivalenz, also mit der Übersetzung beim Leser dieselbe Wirkung wie der Originaltext zu erreichen. „Dabei muss ich zusätzlich beachten, dass bei Jane Austen der Text in der Sprache des 19. Jahrhunderts geschrieben wurde“, sagt Ott.

Bereits während des Vortrags von Andrea Ott wurden Fragen gestellt. Bei Tee und Gebäck unterhielten sich die Gäste im Anschluss an den Vortrag noch angeregt weiter. „Eine wunderschöne Veranstaltung, genau im richtigen Rahmen“, so das Resümee der Besucher.