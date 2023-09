Drei Tage lang stand Ühlingen-Birkendorf mit allen acht Ortsteilen ganz im Zeichen der 50-jährigen Partnerschaft mit Machecoul-Saint-Même. Was für ein Fest! Acht Ortsteile – ein Programm, das war eine erfolgreiche Premiere. Entsprechend positiv fiel die Resonanz von Gästen und Einheimischen aus. Marianne Buchmüller, die Vorsitzende des Freundeskreises, zieht daher eine durchweg positive Bilanz. Giséle Jaunatre, Vorsitzende des französischen Partnerschaftskomitees, bedankte sich nach ihrer Rückkehr in Machecoul noch einmal herzlich für das „wundervolle Wochenende“: „Alle Besuche bei Unternehmen und Dörfern wurden sehr geschätzt und haben ermöglicht, Euern Alltag kennenzulernen. Die Atmosphäre des Feierabendhocks in Birkendorf und der Festabend in Ühlingen übertrafen all unsere Erwartungen. Es war ein wunderschöner Geburtstag, der in Erinnerung bleiben wird“, so Jaunatre.

In der Tat war jede angebotene Aktion interessant und unterhaltsam, bei der sich Ortsvorsteher, Unternehmer und Ehrenamtliche etwas Besonderes einfallen ließen. Der Anreisetag war mit Betriebsbesichtigungen bei Pohlbock, IGT, Recyclinghof und Holzwerk Braun am Freitag gefüllt. Marianne Buchmüller schätze das gute Miteinander der Ortsteile: „Es war einfach schön zu erleben, dass in jedem Ortsteil Großartiges auf die Beine gestellt wurde.“ Die Gäste hatten sich für mindestens zwei, manche für drei Aktionen angemeldet. Von Besichtigungen, Dorfspaziergänge, Wanderungen bis Schwarzwälder Kirschtorte backen, war für jeden Geschmack etwas dabei. Und immer wieder tauchte Wolfgang Frech mit Trompete oder Alphorn allein oder mit Musikkollegen auf und sorgte zwischendurch für musikalische Begleitung. Bürgermeister Tobias Gantert lobte die hervorragende Organisation und dankte dem Freundeskreis für das schöne und herzliche Jubiläumsfest. Bei aller Euphorie sieht Marianne Buchmüller die Notwendigkeit und Aufgabe, junge Menschen für die deutsch-französische Partnerschaft zu begeistern.