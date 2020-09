von Wilfried Dieckmann

Die Freundschaft mit der sächsischen Partnergemeinde Dörnthal wird seit 30 Jahren gepflegt. Zum Jubiläum war ein Freundschaftstreffen in Grafenhausen geplant. Dies hatten Bürgermeister Christian Behringer und sein sächsischer Amtskollege Heinz-Peter Haustein (Olbernhau) 2019 vereinbart. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Feiern abgesagt werden. Rund 25 Bürger aus Dörnthal, darunter Ortsvorsteher Dietmar Ihle, ließen es sich dennoch nicht nehmen und reisten per Bus für drei Tage nach Grafenhausen.

Bürgermeister Christian Behringer, Monika Kiefer, Chris Seifried und Erich Kiefer freuten sich über die große Delegation aus der Partnergemeinde Dörnthal, die drei Tage lang in Grafenhausen zu Gast war. | Bild: Wilfried Dieckmann

Christian Behringer rief zur Begrüßung bei einem Mittagessen in Erinnerung, dass aufgrund der Corona-Verordnung des Landes Partnerschaftstreffen nicht möglich sind. Er bedauerte, dass offiziell weder ein Festakt noch ein Rahmenprogramm stattfinden kann. Für die rund 25-köpfige Delegation aus der Erzgebirgsgemeinde Dörnthal, die zur Stadt Olbernhau gehört, gab es aber auch ohne offizielles Programm keine Langeweile. Bereits vor der Begrüßung gab es eine Führung durch den Skulpturenpark unter Leitung von Altbürgermeister Erich Kiefer.

Am Abend wurde den Gästen bei der Eröffnung der Ausstellung „Resonanz zwischen Mensch und Natur“ im Schwarzwaldhaus der Sinne mit Werken der Künstlerin Evelin Schertle ein weiteres Kunsterlebnis geboten. Am Abend wurde das Wiedersehen mit Freunden aus Grafenhausen unter Einhaltung des Corona-Abstands gefeiert. Am nächsten Tag zeigten sich die Dörnthaler nicht nur von der Führung durch das Heimatmuseum Hüsli, die Anita Müller-Berthold übernahm, begeistert, sondern auch von der gebotenen Vielfalt beim Naturparkmarkt im Skulpturenpark. Ein Besuch der Kreisstadt Waldshut-Tiengen und ein Besichtigungstermin in der Brauerei Rothaus rundeten den zweiten Besuchstag ab. Vor der Rückreise ins Erzgebirge (rund 650 Kilometer) gab es noch einen Spaziergang auf dem Schlühüwanapfad bis hin zum Schlüchtsee.

Der damalige Bürgermeister Reiner Lippmann aus Dörnthal bezeichnete es in seinem Rückblick als Glücksfall, dass er den ehemaligen Grafenhausener Bürgermeister und Kreisrat Erich Kiefer bei einem Besuch der Kreistagsmitglieder aus Waldshut im Landkreis Marienberg kennenlernte. Vor 30 Jahren gab es die ersten Kontakte zwischen den beiden Gemeinden. Damals reiste eine Delegation aus dem Schwarzwald ins Erzgebirge und führte Gespräche auf Landkreisebene zwischen den Kreisen Waldshut und Marienberg. Im Mittelpunkt stand die Unterstützung der kommunalen Verwaltung nach der Wiedervereinigung. Die bestehende Freundschaft zwischen Grafenhausen und Dörnthal wurde mit einer Partnerschaftsurkunde 2004 dokumentiert.

Die ehemals selbständige Kommune Dörnthal gibt es heute jedoch nicht mehr. Mit 1250 Einwohnern wurde sie in die Stadt Pfaffroda eingemeindet. Vom Gesetzgeber geforderte noch größere Einheiten führten dann zum Zusammenschluss mit der Stadt Olbernhau, die zuvor an Einwohnerschwund gelitten hatte und seit der Wiedervereinigung von 14.000 auf 8500 Einwohner geschrumpft war.

Reiner Lippmann bezeichnete es als erfreulich, dass die Partnerschaft mit Grafenhausen aufrechterhalten werden konnte. Dies sei aber nur dank des unermüdlichen Einsatzes von Dörnthals Ortsvorsteher Dietmar Ihle und einiger Grafenhausener Bürger möglich gewesen, sagte er.