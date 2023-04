Die Trachtenkapelle Obermettingen bereitet sich auf ihr großes Fest vor: Die Trachtenkapelle feiert vom 18. bis 21. Mai ihr 65-jähriges Bestehen, verbunden mit einem großen Musikfest. Der Festakt zum 65. Geburtstag findet am Sonntag, 23. April, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche statt, um 11 Uhr mit einem Festbankett mit Ehrungen im Gemeindesaal unter Mitwirkung des Musikvereins Wangen.

65 Jahre Blasmusik in Obermettingen sollen Anlass sein, in den Annalen der Vereinsgeschichte zu blättern. In den 65 Jahren ihres Bestehens trug die Trachtenkapelle Obermettingen zu einem positiven Image ihres Ortes weit über die Grenzen des Steinatals bei. Die erste Zusammenkunft zur Bildung einer Blasmusik fand in Obermettingen am Sonntag nach Fasnacht 1958 im damaligen Rathaus mit 14 Interessenten statt. Sieben Mann dieser Versammlung waren bereits aktive Musiker beim Streichorchester Obermettingen und besaßen musikalische Erfahrung. Die musikalische Leitung übernahm Egon Brogle. Er verfügte neben seiner Mitgliedschaft im Streichorchester auch im Musikverein Untermettingen über musikalisches Know-how. Die damals selbstständige Gemeinde Obermettingen war von der Aussicht, eine eigene Blasmusik zu besitzen, sehr angetan und gab einen Kredit von 1500 Mark zur Anschaffung von Instrumenten. Bereits im selben Jahr, am Kirchenfest St. Laurentius, hatte die Blasmusik ihre Feuertaufe. Am 29. Juli 1958 erfolgte die offizielle Gründung des „Musikvereins Edelweiß Obermettingen“. 14 aktive Musiker und drei Passivmitglieder wählten den damaligen Bürgermeister Josef Preiser zum Vorsitzenden. Dirigent wurde Egon Brogle, der das Amt 35 Jahre innehatte, heute noch aktiv musiziert und den Dirigentenstab an Horst Malzacher übergab, der inzwischen bereits 15 Jahre den Ton angibt.

Der Verein hatte in den ersten Jahren mit den Mitgliederzahlen zu kämpfen, auch war man finanziell nicht auf Rosen gebettet. 1962 baute die Gemeinde den Gemeindesaal. Man nutzte die Gunst der Stunde, indem durch viele Tanzveranstaltungen die Vereinskasse aufgebessert wurde. Jetzt ging es für den Verein musikalisch und wirtschaftlich aufwärts. Mit den Ersparnissen war die Anschaffung weiterer Instrumente gewährleistet. Nach acht Jahren übergab Josef Preiser das Vereinsschiff in die Hände von Albert Ebi. 1970 gab sich der Verein den Namen „Trachtenkapelle Obermettingen“ und kleidete sich neu ein. Durch viele öffentliche Auftritte erreichte die TKO die heutige Popularität. Dazu trugen auch die beiden Schweizer Traugott Wehrli (“Gödl“) und Hansjörg Nüesch (“Spatz“) mit ihrem Gesang bei.

Eine besondere Freundschaft verbindet die Obermettinger Blasmusiker mit Brügge, wo man 1984 und 1995 zu Gast war. Ein Meilenstein war 1984 die Einweihung des von den Obermettingern gebauten Rastplatzes „Berghaus“ an historischem und denkwürdigen Ort, wo bis 1945 das bekannte Gasthaus „Berghaus“ stand. Die Trachtenkapelle hat es sich seither zur Aufgabe gemacht, an diesem Ort das traditionelle Berghausfest zu feiern.

1984 übergab Albert Ebi das Amt des Vorsitzenden an Roland Appelhans. Weitere Vorsitzende waren Josef Böhler von 1995 bis 1997 und 1999 bis 2001, Roland Gantert von 1997 bis 1999 und Norbert Ebi von 2001 bis 2005. Danach wurde das Vorsitzendenamt auf drei Personen verteilt: im Jubiläumsjahr Matthias Böhler, Sven Gantert und Paul Brogle. Ein hoher Stellenwert wurde immer der Jugendarbeit eingeräumt. Sie wurde jahrelang vereinsintern betrieben, seit einigen Jahren gemeinsam mit den Musikvereinen Aichen und Untermettingen und den Trachtenkapellen Ühlingen und Birkendorf.