von Elisabeth Baumeister

Ein Doppeljubiläum ist in Riedern am Wald gefeiert worden: Die Singgruppe Harmonie und die Bücherei bestehen seit 25 Jahren. „Mit Dir zum Wir“ war das Motto der Wortgottesfeier, den die Singgruppe Harmonie unter der Leitung von Melanie Staller mit Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem in der Kirche St. Leodegar gestaltet hat. Das war der Auftakt zur Jubiläumsfeier, die im Pfarrsaal weitergeführt wurde und gut besucht war. Neben Suppen, Kuchen und Torten gab es einen Bücherflohmarkt.

Vor 25 Jahren war Waltraud Böhler die Initiatorin für einen Frauenchor. Ihre Idee, Feiern mit einer Singgruppe zu gestalten, hat sich bis heute bewährt. Das Chörle, wie es früher genannt wurde, hat viele Gottesdienste, Andachten, Vereins- und Privatfeiern mit seinen Liedern bereichert. Rita Albrecht, Waltraud Böhler, Rosmarie Bucher, Agnes Rhode und Angelika Werner sind seit der Gründung dabei. Derzeit besteht der Chor aus 17 Frauen und wird von Melanie Staller geleitet, die einen Dank für ihr großes Engagement erhielt.

In der Singgruppe Harmonie sind diese Frauen von Anfang an dabei (von links): Agnes Rhode, Waltraud Böhler, Rita Albrecht und Angelika Werner. Auf dem Bild fehlt Rosmarie Bucher. | Bild: Elisabeth Baumeister

Irmgard Blatter-Kramhöller überlegte vor 25 Jahren, wie man das Kloster in Riedern mit Leben füllen könnte, und kam auf die Idee, eine Bücherei zu organisieren. Bis heute leitet sie, organisiert und begeistert rund um Bücher und das Lesen. Was vor 25 Jahren mit einer Spende über 400 D-Mark von der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen angefangen hat, ist mit der Unterstützung durch die Gemeinde und Zuwendungen aus dem Budget der Ortschaften Hürrlingen und Riedern zu einer ansehnlichen Bücherei gewachsen.

An 3000 Stunden war die Bücherei geöffnet, ungefähr 33.000 Ausleihen wurden geführt. Spielenachmittage, Frauen-Leseabende, Frederick-Tage und eine Römerwanderung sind nur ein paar der Aktivitäten. Vor Kurzem wurde die Bücherei in eine katholische Bücherei umgewandelt. Irmgard Blatter-Kramhöller bedankte sich bei ihren langjährigen Mitarbeiterinnen Anita Bucher, Alexandra Stiegeler, Gaby Utz-Wehrmann und Sigrid Tross-Währy. Sigrid Tross-Währy überreichte ihr für ihren Einsatz einen Adventskalender.