von Ursula Ortlieb

Im Sommerferienprogramm der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf hat es ein „Autokino“ für Kinder gegeben. Das Büchereiteam der Pfarrbücherei St. Margareta Birkendorf realisierte diese Idee, die Conni Ziller in der Zeitung entdeckte. Es stellte sich die Frage: Wie kommen Autos mit Kindern in den Saal im Haus des Gastes? Elf Kinobesucher mit fahrbarem Untersatz hatten sich angemeldet und rollten pünktlich kurz vor 15 Uhr mit Tret-Traktoren, Bobbycars und Dreirädern in den „Kinosaal“. Am Eingang wurden sie an der „Kinokasse“ von der Büchereichefin Conni empfangen, Eintrittskarten wurden „abgeknipst“ und ausgegeben.

Pünktlich vor dem Kinostart rollten die Kinder mit ihren Traktoren, Dreirädern und Bobbycars zum Autokino im Haus des Gastes an und bekamen an der „Kinokasse“ ihre Eintrittskarten. | Bild: Ursula Ortlieb

Danach konnten die Kinobesucher auf ihren Fahrzeugen sitzend die Geschichte von „August und das rote Ding“, vorgelesen von Christina Schnitzer, hören und in Bildern an der Leinwand verfolgen. In der Pause gab es im Außenbereich einen kleinen Parcours mit Geschicklichkeitsaufgaben für die Fahrzeughalter, außerdem Popcorn und etwas zu trinken.

Auf der Leinwand gab es die Bilder zu den Geschichten. | Bild: Ursula Ortlieb

Danach erzählte Cornelia Ziller, als Hexe verkleidet, die zweite Geschichte zu den Bildern auf der Leinwand: „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“. Für die Technik mit Projektor und Licht für die Leinwandbilder war Franziska Ziller zuständig. Das Büchereiteam St. Margareta war von Anfang an jedes Jahr mit Ideen für gute Kinderunterhaltung beim Sommerferienprogramm der Gemeinde dabei.

Infos zum Programm „Sommerhits for Kids“ im Internet: www.uehlingen-birkendorf.de