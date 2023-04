Im Namen des Innenministeriums konnte Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger Mitglied Peter Morath mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold mit besonderer Ausführung für 50 Jahre Feuerwehrdienst auszeichnen. Für 40 Jahre Feuerwehrdienst überreichte er Johannes Schulz das Feuerwehrehrenzeichen in Gold. Mit dem Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre zeichnete er Thimo Heer, Benedikt Fleig sowie Rene Scholz aus.

Weiterhin gab es Ehrungen bei der Jugendwehr, die von Kreisjugendfeuerwehrwart Pattric Grzybek vorgenommen wurden. Yannik Albiez und in Abwesenheit Christian Gantert verlieh er die Ehrennadel in Silber.

Wie Guido Strittmatter berichtete, trat Yannik Albiez 2002 in die Jugendwehr Grafenhausen ein. 2008 avancierte er zum Ausbilder und übernahm 2013 das Amt des Jugendwarts. Bereits bei der letzten Hauptversammlung habe er den Führungsstab an seinen Nachfolger Jonas Langenbacher übergeben. Die Jugendwehr habe er mit viel Engagement und Einsatz geführt. Ihm sei es zu verdanken, dass die Wehr in seiner Amtszeit 15 Kameraden aus der Jugendwehr für den aktiven Dienst gewinnen konnte. Christian Gantert war 18 Jahre lang Ausbilder bei der Jugendwehr, davon acht Jahre stellvertretender Jugendwart.

Im Rahmen der Hauptversammlung rief Dominik Rotzinger auch die nicht ganz einfachen Jahre der Corona-Pandemie in Erinnerung, die von Seiten der Feuerwehr insgesamt gut gemeistert wurde. „Nach der Krise ist immer vor der Krise“, betonte der Kreisbrandmeister in der Versammlung und appellierte an die Aktiven, den hohen Ausbildungsstandard nicht nur zu halten, sondern auch auszubauen.

Dies gelte nicht nur für die Aktiven, sondern auch für die Kommunen. Angesichts von zunehmenden Unwetterkatastrophen wie im Ahrtal könne kein Euro besser investiert werden als in die Feuerwehrarbeit. Zudem mache Fachkräftemangel auch vor der Feuerwehr nicht halt. Ob in den einzelnen Abteilungen oder auf Kreisebene: „Wir dürfen nicht nachlassen und brauchen in allen Sparten mehr Ausbilder“, so Dominik Rotzinger.