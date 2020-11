von Ursula Ortlieb

Noch einmal trafen sich Mitglieder des Ortschaftsrats Birkendorf zu einem Arbeitseinsatz im Dorf. Ortsvorsteher, Ortschaftsrätinnen und ihre Helfer krempelten erneut die Ärmel hoch und machten sich morgens an die Bepflanzung exponierter Stellen im Dorf mit Bäumen und Zierhölzern. „Birkendorf soll blühen und schöner werden“, dies sagte Ortsvorsteher Norbert Schwarz über die Aktion, die Anfang des Jahres vom neugewählten Gremium auf die Agenda gesetzt worden war. Der Wunsch war eine Auffrischung, die man selbst in Angriff nehmen wollte.

Die Corona-Krise erschwerte die Aktionen, bei denen Hygieneregeln und Abstand beachtet werden mussten. Im Laufe des Sommers sind verschiedene Einzelaktionen von Gremiumsmitgliedern und weiteren ehrenamtlichen Helfern bereits durchgeführt worden. Am Samstag gab es jetzt mit der Bepflanzung einen Endspurt für alle. Stauden und Bäume hatte Harald Schmidt als Fachkundiger besorgt, und Ortsvorsteher Norbert Schwarz schaffte diese im seinem Anhänger zum Treffpunkt zur Verteilung. Jeweils zwei Personen rückten bepackt mit Pflanzgut zu den vorgesehenen Plätzen aus. Ortschaftsrätin Maria Braun und Ehemann Werner pflanzten eine junge Linde und Ziergehölze wie Beetrosen, Hortensie und Jasmin am Dorfbrunnen Horbener Straße. Am Machecoulplatz ergänzten Ortschaftsrätin Cornelia Ziller und ihr Helfer Simon Braun mit fünf Hainbuchen eine kleine Hecke beim Machecoulstein, Christine Morath-Stulz, Marianne Buchmüller und Ortsvorsteher Norbert Schwarz pflanzten einige Zierhölzer bei der Einsegnungshalle auf dem Friedhof.

Mitarbeiter des Bauhofs hatten am Tag zuvor Vorarbeit geleistet, die große kränkelnde Douglasie an der Horbener Straße gefällt und neue Pflanzlöcher ausgehoben. Drei weitere Linden waren zwischen der L 157 und dem Fußweg zum Friedhof Birkendorf vorgesehen, für die ebenfalls schon Pflanzlöcher ausgehoben waren. Diese Bepflanzung sowie jene der Stauden beim Ortseingangsschild sollen später nachgeholt werden. Der Arbeitseinsatz konnte um die Mittagszeit bei schönstem sonnigen Novemberwetter erfolgreich beendet werden und die Teilnehmer der Aktion waren mit ihrem Werk voll zufrieden. Coronabedingt musste auf ein gemeinsames Mittagessen zum Abschluss verzichtet werden.