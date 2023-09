Irmgard und Willi Bucher aus Birkendorf feiern Goldene Hochzeit. Am 14. September werden die beiden am Gardasee auf 50 Jahre Ehe anstoßen. Willi und Irmgard Bucher lernten sich auf der Oberen Alp kennen, wo sich die Jugend Anfang der 70er Jahre aus umliegenden Dörfern samstags beim Tanz traf. „Du hast mich einem anderen ausgespannt“, schmunzelt Ehefrau Irmgard und Willi lacht verschmitzt. Sie wurden 17-jährig ein Paar. Drei Jahre später, am 14. September 1973 läuteten die Hochzeitsglocken in Birkendorf.

Willi Bucher wuchs mit drei älteren Schwestern und zwei jüngeren Brüdern in Lembach auf. Die Eltern bewirtschafteten das Traditions-Gasthaus Krone und eine kleine Landwirtschaft. Früh verstarb der Vater. So unterstützte Willi 14-jährig die Mutter in Gasthaus und Landwirtschaft. Er wurde Landwirt und „Wirt, der keiner war“, wie er es selbst beschreibt. Irmgard Bucher wuchs ebenfalls mit fünf Geschwistern auf dem elterlichen Bauernhof in Birkendorf auf. Nach dem Schulabschluss folgte die Lehre bei Friseur Lindenmann in Tiengen und erfolgreiche Gesellenprüfung. Das Ehepaar lebte zunächst sieben Jahre in Lembach und arbeitete in der Gaststätte und Landwirtschaft mit. 1974 und 1976 kamen die Söhne Sascha und Jens zur Welt, 1984 Nesthäkchen Simone. Als Familienvater begann Willi Bucher seine zweite Ausbildung als Maschinenbauer bei Sedus Stoll. Elf Jahre arbeitete er danach bei der SIG in der Schweiz und war im Anschluss 25 Jahre bei der Firma Alkon in Degernau bis zum Renteneintritt 2017 beschäftigt. Ermuntert von ihrem Mann besuchte Irmgard Bucher 1979 die Meisterschule in Lörrach. 1980 eröffnet sie ihren eigenen Friseursalon. Nach 20 Jahren Selbständigkeit drängte es die damals 48-Jährige zur Veränderung. Ehemann Willi entdeckte eine Zeitungsanzeige des Altenheims Schleitheim. Nach zwei Tagen Probearbeiten wusste Irmgard Bucher: „Das ist es!“ Später absolvierte sie noch duale Ausbildung an der Justus-von-Liebig Schule in Waldshut und arbeitete noch 15 Jahre bis zum Renteneintritt 2016 als examinierte Altenpflegerin in Schleitheim. Neben Familie und Beruf widmete sich Irmgard Bucher der Malerei. Gerne verbringen die Buchers ihre Zeit mit der Familie und mit Freunden, und sie unternehmen große Radtouren. Zur Goldenen Hochzeit gratulieren die drei Kinder mit Partner und sechs Enkelkinder, sowie die große Verwandtschaft.