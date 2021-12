von SK

Die ED Netze GmbH investiert mehr als 600.000 Euro in das Stromnetz im Bereich Ühlingen-Birkendorf. Wie das Unternehmen mitteilt, werden zwischen den Ortsteilen Raßbach und Talhöfe für rund 415.000 Euro fünf Kilometer Mittelspannungsleitungen neu verlegt. Mittelfristig werde diese Leitung die bisherige rund 8,5 Kilometer lange Freileitung ersetzen.

Die Freileitung soll dann später komplett rückgebaut werden. Dafür muss aber in einem separaten Projekt eine neue Mittelspannungsleitung vom Umspannwerk Wutöschingen bis nach Raßbach verlegt werden. Nach eigenen Angaben investiert ED Netze hier weitere 200.000 Euro.

Ühlingen-Birkendorf Das Friedenslicht kehrt zum 25. Mal in die Friedenslichtkapelle in Riedern ein Das könnte Sie auch interessieren

„Mit dieser Gesamt-Investition verbessern wir das Netz in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf und erhöhen die Versorgungssicherheit“, wird Sven Gerspach, Leiter des ED Netze-Stützpunktes Gurtweil, in der Mitteilung zitiert. „Die zuverlässige Versorgung unserer Kunden mit Strom hat einen sehr hohen Stellenwert für ED Netze. Wir investieren deshalb möglichst früh in Verstärkung und Ausbau des Netzes und machen es fit für die Zukunft“, heißt es darin weiter.

Verkabelung und Breitbandausbau laufen parallel

In Koordination mit dem Breitbandausbau der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf werden die Ortschaften Talhöfe und Raßbach, von Untermettigen der Ortsteil Muhren bis zum Steinbruch verkabelt. Durch diese „vorausschauenden Planungen“ lassen sich laut ED Netze Bauzeiten verkürzen, Kosten sparen und doppelte Tiefbauarbeiten vermeiden. Da die Kosten für den Tiefbau den größten Teil anfallender Kosten ausmachen, sei die Nutzung vorhandener Leerrohre rentabler als ein erneutes Öffnen einer Trasse.

Ühlingen-Birkendorf Flugzeugabsturz vor 50 Jahren bleibt unvergessen: Zwei Piloten sterben, 17-Jährige bleibt unverletzt Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sind froh, dass wir mit der ED Netze GmbH einen Partner haben, der regelmäßig und zukunftsorientiert in unserer Region investiert“, sagt Tobias Gantert, Bürgermeister von Ühlingen-Birkendorf. Und weiter: „Wir ziehen hier auch beim Breitbandausbau an einem Strang. Wir freuen uns, dass wir hier neben den Fördermitteln des Bundes auch auf die Unterstützung von ED Netze zählen können.“