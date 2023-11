Der Tennisclub Schlüchttal wird künftig von drei gleichberechtigten Personen geführt. Die bisherigen Vorsitzenden Lena Brandau und Grit Pfleghaar wurden in der Hauptversammlung im „Posthorn“ Ühlingen wiedergewählt und Michael Kremp wurde neu ins Dreier-Team gewählt. Moritz Pfleghaar wurde als Beisitzer wiedergewählt. Ortsvorsteher Klaus Müller, der die Wahlen leitete, dankte allen Gewählten für ihre Bereitschaft, ein Amt auszuüben.

Die Vorsitzende Grit Pfleghaar blickte auf ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr. Ihr Dank galt allen für die gute Mitarbeit bei allen anfallenden Einsätzen. Im April war der Start ins neue Tennisjahr. Für die Platzinstandsetzung wurde ein Instandsetzungsgerät getestet. Das Gerät wurde dann auch zusammen mit dem Tennisclub Grafenhausen angeschafft. Zudem wurde eine Ballmaschine gekauft. Beide Anschaffungen wurden vom Sportbund bezuschusst. Im Oktober hat die Herrenmannschaft zwei Plätze winterfest gemacht. Der dritte Platz bleibt, zum Test wie der Platz auf Frost reagiert, offen. Kassierer Anton Schmidt konnte über ein gutes Ergebnis in der Vereinskasse berichten. Die Kassenprüferin Angelika Schnabel konnte dem Kassierer eine optimal geführte Kasse bestätigen.

Sportwart Markus Fechtig informierte über herausragende sportliche Erfolge der Tennissaison. Die SG TC Grafenhausen-Schlüchttal Herren 55 hat in der 1. Bezirksliga den fünften Platz erreicht. Die Herrenmannschaft SG Schlüchttal-Grafenhausen hat nach dem Aufstieg in die 1. Bezirksliga den beachtlichen vierten Platz geschafft. Eine grandiose Saison hat die Spielgemeinschaft Schlüchttal-Eggingen Damen 40 gespielt. Sie haben nach dem Aufstieg in die 1. Bezirksliga alle Spiele gewonnen und sind wieder Meister geworden. „Der Aufstieg in die Oberliga, das ist super. Erstmals spielt eine Mannschaft vom TC Schlüchttal in der Oberliga und darauf werden wir auch gleich noch anstoßen“, freute sich Sportwart Markus Fechtig und die Mannschaftsführerin Bettina Seifried. Besorgt wurde die Jugendarbeit diskutiert. Es findet zwar Training mit den Kindern statt, aber Jugendmannschaften fehlen nach wie vor. Das wäre für die Zukunft vom Verein sehr wichtig, es gestaltet sich jedoch schwierig, einen Jugendwart zu finden.

Der Tennisclub Schlüchttal wurde 1979 gegründet und hat 149 Mitglieder, davon 26 passive Mitglieder und 36 Jugendliche. Der Verein wird von Grit Pfleghaar, Lena Brandau und Michael Kremp geleitet.