von Dorothée Kuhlmann

Der Tennisclub Grafenhausen hat seine geplante Hauptversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben. Es stehen wichtige Entscheidungen für die Zukunft des Vereins an. Dem Verein fehlt es an Nachwuchs und auch an aktiven Mitgliedern. „Der Vorstand ist mehrheitlich zu der Überzeugung gelangt, dass wir so nicht mehr weitermachen können“, sagt der Vorsitzende Hartmut Rosa. „Wir haben keine aktive Jugend mehr und keine Bewegung und keine Erneuerung im Verein“, bringt Rosa das Dilemma auf den Punkt.

Von den etwas mehr als 100 Mitgliedern ist nur ein Drittel aktiv. Dabei haben die Spieler des Tennisclubs in Vor-Corona-Zeiten Erfolge erzielt. Auch die Geselligkeit hatte immer einen hohen Stellenwert im Verein. Das Tenniscamp im Sommer für Kinder und Jugendliche war auch immer gut besucht. „Die Kinder haben viel Spaß und es gibt durchaus welche, die Interesse am Tennis zeigen“, berichtet Schriftführerin Conny Baumgärtner. Die Trainingsanlage mit zwei Hartplätzen und dem Clubhaus bietet gute Trainingsmöglichkeiten. Allein es fehlt an aktivem Nachwuchs. Die Pandemie mit all ihren Einschränkungen hat auch nicht dazu beigetragen, dass neue Ideen entwickelt und umgesetzt werden konnten.

Drei Wege für die Zukunft des Tennisclubs Grafenhausen sind angedacht. Zum Ersten: Es findet sich ein neues Vorstandsteam, das mit neuen Ideen wieder Schwung in das Vereinsleben bringt. Als zweite Möglichkeit ist angedacht, dass der Tennisclub unter das Dach des Sportvereins Grafenhausen schlüpft. Als eigenständiger TC würde der Verein dann zwar nicht mehr weiter existieren, aber der Tennissport mit seiner Anlage bliebe als Abteilung Tennis des Sportvereins in Grafenhausen erhalten. Eine erste vorsichtige Anfrage beim Sportverein Grafenhausen habe Gesprächsbereitschaft ergeben.

Ultima Ratio wäre die Auflösung des Vereins. „Wir wollen nicht warten, bis der Verein und die Anlage von selbst zerfallen“, sagt Hartmut Rosa. Diese Möglichkeit möchten aber die Vorstandsmitglieder aber gerne vermeiden. So hofft man jetzt durch den Aufschub der Hauptversammlung, dass sich Lösungen für den Erhalt von Tennis als Sportangebot in Grafenhausen finden. Sobald die Pandemie-Lage einigermaßen Planungssicherheit zulässt, wird ein neuer Termin für eine Mitgliederversammlung angesetzt.