Der Liedkranz, der Kinderchor Die jungen Liederkränzler und das Frauenensemble des Gesangvereins Eintracht Herrischried haben gezeigt, was Lebe, Liebe, Lache musikalisch bedeutet. Die Chöre boten ein schönes Sommerkonzert mit einem vielseitigen Programm und erhielten dafür viel Applaus. „Mit den Projektchören können wir immer zusätzlich Menschen für unseren Chor gewinnen“, erläutert Vereinsvorsitzender Gerd Benz. Acht Sängerinnen und Sänger waren diesmal zum Stammchor des Liederkranzes hinzu gekommen. Fünf davon bereichern den Chor bereits seit Jahren bei Konzerten. „Einige Leute haben nicht die Zeit, ganzjährig beim Chor mitzusingen“, so Benz. Beim Projektchor ist der zeitliche Aufwand mit rund zehn Proben überschaubar. Chorleiter Thomas Stiegeler gelingt es immer, die Sängerinnen und Sänger in kurzer Zeit in den Stammchor zu integrieren. Der Kinderchor wird seit Jahren als Projektchor aufgestellt. „Einen festen Kinderchor zu etablieren ist heute schwierig“, sagt Gerd Benz. Zu vielfältig sind die Freizeitaktivitäten der Kinder. Mit neun Proben ist der Zeitrahmen auch hier überschaubar. Vesvolod Starko, der als Lehrer der Musikschule Schwarzwald die Kinder in der Grundschule unterrichtet, hatte mit den 15 Kindern ein lustiges Musikprogramm eingeübt. Der Gastchor, das Frauenensemble des Gesangsvereins Eintracht Herrischried, wurde erst 2021 ins Leben gerufen. Acht Frauen fanden sich unter der Leitung von Vesvolod Starko zu den ersten Proben im Herbst 2021 ein. Dann war wegen erneuter Corona-Restriktionen erst einmal wieder Schluss. Ab Frühjahr 2022 wurden die Proben fortgesetzt, die Zahl der Mitglieder wuchs auf 16. In diesem Jahr hat das Frauenensemble seine ersten Auftritte. Moderiert wurde das Konzert von Traudel Greiner, seit 20 Jahren Mitglied im Liederkranz „Sie ist aus dem Vorstand nicht wegzudenken“, hob Gerd Benz hervor. Greiner moderiert die Konzerte ihres Chors seit vielen Jahren und sorgt dabei immer wieder diskret dafür, dass alles wie am Schnürchen läuft.