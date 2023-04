Rund 30 große und kleine Helfer beteiligten sich bei sonnigem Wetter bei der Dorfputzede in Birkendorf. Es waren nur halb so viele Dorfputzer wie im vorigen Jahr, was wohl auf die noch andauernden Schulferien zurückzuführen sei, meinte Ortschaftsrätin Cornelia Ziller.

Sie leitete in bewährter Weise die Aktion und Einteilung der Streckenabschnitte mit Wegeplan für die Gruppen. Mit Eimer, Handschuhen, Warnwesten und Säcken von der HTG (Hochschwarzwald Tourismus Gmbh) machten sich die Erwachsenen mit motivierten Kindern auf ihren Traktoren oder Autos mit Anhängern oder auch zu Fuß daran, achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln.

Nele Albrecht und Lea Brutschin nahmen sich zu zweit den Weg zum Kugelwaldpfad und rund ums Rathaus vor und lasen jedes Schnipselchen auf. Die Eimer am Ende waren gut gefüllt. | Bild: Ursula Ortlieb

Es kam wieder eine ganze Menge zusammen. Nach eineinhalb Stunden waren die Säcke voll und wurden abgeliefert.

Cornelia Ziller und Carina Moor vom Ortschaftsrat sorgten mit Essen und Getränken für Stärkung im Haus des Gastes, Gemeinderätin Marianne Buchmüller beteiligte sich beim Unrat sammeln.

Die beiden Ortschaftsrätinnen Cornelia Ziller und Carina Moor (von links) bewirteten die Dorfputz- Teilnehmer mit warmen Wienerle, belegten Laugenstangen und Getränken. | Bild: Ursula Ortlieb

Von der HTG gab es ein Gewinnspiel „Waldputzede 2023“ mit 100 Preisen wie Freikarten für das Schwarzwaldhaus der Sinne, den Abenteuer Golfpark Hochschwarzwald und vieles mehr.

Nach der Arbeit schmeckten Wienerle und belegte Laugenstangen. Von links: Werner Rheiner, Tom Brabinski und Sebastian Ziller mit Helferkindern. | Bild: Ursula Ortlieb