Den vielen Besuchern, die zur Eröffnung des 42. Dorffestes nach Grafenhausen kamen, bot sich in diesem Jahr bereits vor dem offiziellen Start ein imposantes Bild. Passend zum Kaiserwetter wurde das Bier zum Fassanstich hochherrschaftlich per Kutsche und Pferdegespann auf den Rathausplatz gefahren. Auf dem Kutschbock saß Brauereichef Christian Rasch, der dem Chef des Dorffestkomitees, Andreas Schöler, beim Fassanstich versiert assistierte. Begleitet wurde das Spektakel vom Musikverein Grafenhausen. Moderiert wurde einmal mehr von Christina Berthold, die auch während der beiden Festtage, unterstützt vom Festherold Roland Brüderle, über alle Programmpunkte auf der zentralen Bühne kompetent und humorvoll informierte.

Viele Besucher aus der Region

An beiden Festtagen konnten sich die zwölf teilnehmenden Vereine nicht beklagen. Gäste aus der gesamten Region drängten sich insbesondere am Samstagabend und Sonntagnachmittag auf der Festmeile zwischen Rathaus und Grundschule. Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen mit viel Sonnenschein waren Schattenplätze besonders gefragt, die es nicht nur in den Festzelten gab. Auch unzählige Sonnenschirme spendeten begehrten Schatten. Mächtig ins Zeug gelegt hatten sich die Grafenhausener Vereine beim kulinarisch vielfältigen Angebot der Veranstaltung.

Die kleinen Festgäste hatten jede Menge Kurzweil mit Dorffest-Bähnle, Spielmobil, Hüpfburg, Kinderschminken und Märchenstunde. Nicht zu vergessen die Tanzvorführungen auf der zentralen Festbühne mit Ballett- und Line-Dance-Gruppen. Andreas Schöler vom Dorffestausschuss zeigte sich in seinem Resümee insgesamt zufrieden. „Bis auf einige Kleinigkeiten hat im Großen und Ganzen alles gepasst“, sagte der Vorsitzende, bei dem alle Fäden zusammenliefen. Erfolgreich war auch die Tombola, bei der nahezu alle 6000 Lose verkauft wurden. Der Erlös soll dazu beitragen, die Kosten der Vereine zu senken.