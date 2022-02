von Werner Steinhart

Es war ein langer Weg von der Idee bis zum fertigen Buch, der Chronik von Untermettingen. Jetzt wurde das Buch der Öffentlichkeit vorgestellt und es konnte auch gleich erworben werden. Groß war an diesem Tag auch das Interesse der Untermettinger. Coronabedingt fand die Vorstellung im Freien auf dem Platz vor der Steinatalhalle statt.

„Die Geschichte von Untermettingen und seinen Weilern hat mich immer wieder beschäftigt und aufs Neue fasziniert“, begründete Autor Roland Kromer seinen Wunsch zum Schreiben der Chronik seines Heimatdorfs. Und so erforschte er in 13 Jahren die dörfliche Kultur, das tägliche Leben und die Lebensweise früherer Generationen. Von der Idee bis zum fertigen Buch war es dann schließlich ein mühseliger und langwieriger Weg, betonte Roland Kromer bei der Vorstellung.

Das Buch umfasst 405 Seiten und diese werden durch 385 aussagekräftige Bilder ergänzt. Auf Bilder legte Roland Kromer einen besonderen Wert, da diese nicht nur die Berichte ergänzen, sondern Traditionen und Brauchtum als auch Geschichte festhalten. „Roland Kromer gebührt größter Dank und Respekt“, sagte Bürgermeister Tobias Gantert.

Hier gibt es die Dorfchronik zu kaufen Die Bücher können im Gasthaus „Hirschen“ (Untermettingen), in Ewalds Dorflädele (Untermettingen), in der Metzgerei Dominik Bröcheler (Obermettingen), im Edeka-Markt Fechtig in Ühlingen sowie im Rathaus Ühlingen erworben werden.

Es war dem Autor ein Herzensanliegen über seinen Heimatort zu recherchieren und dieses Werk Untermettingen zu widmen. Der Bürgermeister dankte auch allen Sponsoren, die den Druck der Chronik ermöglicht hatten, dies in Verbundenheit zu Untermettingen. Die Vorstellung des Buches hätte aber einen würdigeren Rahmen verdient, so der Rathauschef und er hofft, dass dies nach Corona doch noch möglich sein wird.

„Eine Chronik schreibt nur der, dem die Gegenwart wichtig ist“, so Ortsvorsteher Daniel Schliffke. Auch er würdigte die herausragende Leistung des Autors und er sprach wohl für alle Untermettinger: „Wir sind alle stolz auf diese Chronik.“ Der Ortsvorsteher dankte Kromer für dieses generationenübergreifende Werk. Schliffke freut sich, dass der Erlös aus dem Verkauf dem Ortsteil zukommen wird.

Der Ortschaftsrat war am Ende der Vorstellung mehr als zufrieden mit dem Bücherverkauf, eher überwältigt, wie Daniel Schliffke betonte. Es wurden an die 260 Bücher verkauft, von den 440 Büchern sind damit 290 bereits verkauft oder an Sponsoren überreicht worden.