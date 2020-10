von Elisabeth Baumeister

Das Dörren von Früchten ist vermutlich die älteste Art der Haltbarmachung. Auf Holzbrettern, den sogenannten Derren, wurden die Früchte zum Trocknen aufgelegt. Von diesen Derren wurde das Dörren abgeleitet. Gebhard und Waltraud Duttlinger aus Hürrlingen dörren Apfelringe und Zwetschgen noch wie früher auf diesen 50 Jahre alten Holzbrettern und auch immer noch im Holzofen.

Die Zwetschgen werden einzeln aufgestellt, mit der Stilöffnung nach oben, damit der Saft in der Frucht bleibt. Foto: Elisabeth Baumeister | Bild: Elisabeth Baumeister

„Mir machet des scho solang ich weiß“, sagt Gebhard Duttlinger. Aus dieser jahrzehntelangen Tradition resultiert auch die große Erfahrung, die für diese Art des Dörrens erforderlich ist. Für die Apfelringe bevorzugen sie den Grafensteiner. „Mir verwendet kein Fallobst, mir düen alles günne (vom Baumpflücken),“ so Gebhard. Gemeinsam wird dann geschält, entkernt, geschnitten und die Bretter belegt.

Gemeinsam schälen, entkernen und schneiden Waltraud und Gebhard Duttlinger die Äpfel. | Bild: Elisabeth Baumeister

Die Zwetschgen werden einzeln aufgestellt, mit der Stilöffnung nach oben, damit der Saft in der Frucht bleibt. „Des goht nur zu zweit. Einer stellt Zwetschge uf, dä andere hebt die Reihen fest,“ so Waltraud. Zum Dörren wird der Holzofen eingeheizt. Wichtig ist die Sorte und die Menge vom Holz und der richtigen Temperatur. Das ist reine Erfahrung, denn der Ofen hat keinen Thermostat. Gebhard kennt den Holzofen wie kein anderer, er war 40 Jahre als Ofensetzer tätig.

Zwei Bretter können gleichzeitig in den Holzofen geschoben werden. Dort bleiben sie bis zum nächsten Morgen. Der Vorgang wird noch zweimal wiederholt. | Bild: Elisabeth Baumeister

Die mit den Früchten belegten Bretter werden dann in den Ofen geschoben und bleiben dort bis zum nächsten Morgen. Am zweiten Tag wird der Ofen wieder neu beheizt und am dritten Tag noch einmal. In diesem Jahr gab es reichlich Obst und die Bretter konnte viele Male belegt werden. Eine Arbeit von unschätzbarem Wert, das weiß jeder, der schon Trockenfrüchte gekauft hat. Die gedörrten Früchte können in Stoffsäckchen aufbewahrt werden. „Wenn‘s öbis zum Ufbewahren gibt,“ sagt Waltraud lachend.

Aufbewahren lässt sich das getrocknete Obst in Gläsern. | Bild: Elisabeth Baumeister

Denn die Familien der beiden Söhne mit den sieben Enkelkindern wohnen in der Nachbarschaft und wenn sie diese die Köstlichkeiten entdeckt haben, dann greifen sie beherzt zu. Ein gesundes Naschen mit eigenen, biologischen Früchten, ohne Haltbarkeitsstoffe.

Bei dieser Haltbarmachung beheizt der Ofen gleichzeitig den Wohnraum, was an kühlen Tagen recht angenehm ist und an den warmen Tagen einfach ausgehalten werden muss. Das ist bei Duttlingers nicht nur zur Dörr-Zeit so, denn auch das Brot wird von Waltraud Duttlinger wöchentlich im Holzofen gebacken.