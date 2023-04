Der FC Schlüchttal hat am Ostersonntag seinen neuen Kunstrasenplatzes in Ühlingen eingeweiht. Nachdem schon in der zweiten Saison auf der Anlage gespielt wird, die Corona-Regeln nicht mehr gelten und jetzt auch die Außenanlage des Kunstrasenplatzes fertiggestellt ist, wurde die Sportstätte mit kirchlichem Segen offiziell eingeweiht.

Am Samstag bescherten zwei souveräne Siege des FC Schlüchttal in der Kreisliga C mit 6:1 gegen den FC Geißlingen 2 und in der Fußball-Kreisliga A gegen den FC Geißlingen mit 4:1 den perfekten Festauftakt. Im Festzelt konnte dies gebührend gefeiert werden.

Der FC Schlüchttal Der FC Schlüchttal wurde 2014 gegründet. Die Fußballmannschaften des FC Birkendorf, FSV Riedern und SV Ühlingen spielen als vereinte Mannschaft unter dem FC Schlüchttal. Die jeweiligen Vereine bestehen weiterhin. Im Herbst 2020 begann nach rund sechsmonatiger Planungs- und Genehmigungsphase der Bau des Kunstrasenplatzes. Ein Jahr später konnte dieser bereits bespielt werden. Vorsitzender ist Josua Philipp, stellvertretender Vorsitzender Urs Wasmer.

Ein Hauch von Ökumene wehte am Ostersonntag über den neuen Kunstrasenplatz, als Pfarrer Christoph Eichkorn von der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal und Pfarrer Mathias Geib von der evangelischen Kirchengemeinde nach einem Spiel der A-Jugend SG-Steina-Schlüchttal gegen Grafenhausen kamen, um den Segen Gottes für die neue Sportanlage zu erbitten.

Nach der ökumenischen Segnungsfeier auf dem Kunstrasenplatz überreichten die beiden Geistlichen Christoph Eichkorn und Mathias Geib passende Geschenke an die Vorsitzenden des FC Schlüchttal Josua Philipp und Urs Wasmer. | Bild: Ursula Ortlieb

Pfarrer Geib spannte in seiner Ansprache den Bogen von Apostel Paulus, der, so wie im Fußball eine Mannschaft brauchte, die im Glauben mitzieht, über Trainerstab und Vorstandsteam bis hin zu den Mannschaftsführern im Sport. Entscheidend seien Miteinander, Fairness und Respekt für das Erreichen eines Ziels.

Mit gemeinsamem Vater unser, Segen der Anwesenden und Sportanlage wünschte er im Namen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden allen, die auf der Anlage Sport treiben und sich im Wettkampf messen Gesundheit und Erfolg. Die beiden Pfarrer überreichten nach dem Segen den Vorsitzenden Josua Philipp und Urs Wamer einen Fußball und ein Präsent und gratulierten dem Verein zur gelungenen Sportstätte.

Dank an Helfer und Sponsoren

Josua Philipp bedankte sich für die würdige Feier. Er sprach auch Gemeinde, Helfern und Sponsoren seinen Dank aus. Dabei betonte er, dass der frühere Vorsitzende Dieter Albicker das Projekt Kunstrasenplatz maßgeblich in die Wege geleitet und vorangetrieben habe. Wie Albicker ausführte, sei die Unterstützung durch Oliver Eichkorn vom FC Birkendorf ebenso ausschlaggebend gewesen.

Die beiden wurden im Rahmen der Einweihung zu den ersten Ehrenmitgliedern des FC Schlüchttals ernannt. Die Band Ulkig mit Uli Banholzer-Ott, Andreas Beck und Wolfgang Frech sorgte für musikalische Unterhaltung.

Uli Banholzer-Ott, Andreas Beck und Wolfgang Frech (von links) unterhielten nach der Segnungsfeier musikalisch. | Bild: Ursula Ortlieb

Bürgermeister Tobias Gantert und Ortsvorsteher Klaus Müller blickten in ihren Ansprachen auf die Entscheidungsphase in den Gremien, Behörden und im Verein zurück. Sie gaben ihrer Freude über die gelungene Sportstätte Ausdruck und überreichten ebenfalls als Geschenk einen Fußball und einen Gutschein.

Bürgermeister Tobias Gantert und Ortsvorsteher Klaus Müller blickten auf die Entscheidungsphase bei Gemeinde und Behörden zurück und brachten Geschenke zur Einweihung. | Bild: Ursula Ortlieb

Am Nachmittag war das Gauditurnier der gemischten Mannschaften des SV Ühlingen, FSV Riedern und FC Birkendorf im wahrsten Sinne des Wortes eine Gaudi, die Spaß und beste Unterhaltung bot. Danach ließ man das Fest fröhlich ausklingen.