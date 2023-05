Die deutsch-französische Freundschaft zwischen Ühlingen-Birkendorf und Machecoul-Saint-Meme feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen. Was die ehemaligen Bürgermeister Eugen Kaiser und Robert Girard 1973 feierlich besiegelten, wurde durch engagierte Menschen mit kulturellem Austausch und freundschaftliche Beziehungen mit Leben erfüllt.

Fröhliche Stimmung herrschte beim Besuch zum 45-jährigen Bestehen der Partnerschaft. Vorne links: Monique Duval, Cathy und Joseph Preneau, Enrique Ortlieb und Roland Duval. Monique und Roland Duval sind seit 25 Jahren mit Familie Ortlieb befreundet. | Bild: Ursula Ortlieb

Freundschaften sind entstanden und haben sich bewährt. Die herzliche Gastfreundschaft der Franzosen begeistert, auf deutscher Seite wird Gastfreundschaft ebenfalls großgeschrieben. Viele Beispiele von langjährigen Freundschaften, die aus der Partnerschaft hervorgegangen sind, bestehen.

Die Partnerschaft Die deutsch-französische Partnerschaft zwischen Machecoul in der Bretagne und Birkendorf wurde 1973 gegründet. 1979 wurde die Partnerschaft auf die Gesamtgemeinde Ühlingen-Birkendorf erweitert. Aus allen Ortsteilen engagieren sich Mitglieder des Freundeskreises für diese Partnerschaft. Das 50-jährige Jubiläum wird in diesem Jahr in Machecoul über Pfingsten und in Ühlingen-Birkendorf am letzten August-Wochenende gefeiert. Benefiz-Radtour zum Jubiläum Zum Jubiläum fahren einige Personen per Fahrrad nach Machcoul. Heidrun und Klaus Schäfer organisierten ihre Reise als Benefiz-Tour. Pro gefahrenen Kilometer mit dem Fahrrad kann ein Cent, gerne auch mehr, als Zeichen der Freundschaft gespendet werden. Das Geld geht an das Rote Kreuz der Commune Machecoul, welches einen Second-Hand-Laden für Bedürftige der Gemeinde betreibt. Informationen gibt es bei Heidrun Schäfer unter der Telefonnummer 0176 47144723. Die Tour kann ab 10. Mai über Polarsteps im Internet mitverfolgt werden.

Die Partnerschaft prägt auch die Kinder

Emanuel und Geneviev Leduc waren seit den 80er-Jahren mit Hansgerd Blatter bis zu dessen Tod befreundet. Die beiden trafen sich als Vorsitzende der Partnerschaftskomitees zu Arbeitssitzungen und besuchten sich regelmäßig auch privat.

Emmanuel Leduc wurde 2019 für 60-maligen Aufenthalt vom Partnerschaftskomitee durch den Vorsitzenden Max Gromann geehrt. Die Verantwortlichen des Theatervereins Zeitschleuse, Corinna Vogt und Thomas Fechtig, nahmen an der Ehrung teil und freuten sich über deren positives Feedback bei den Freilichtspielen. Von links: Max Leduc, Sigrid Tross-Währy, Emmanuel Leduc, Thomas Fechtig, Marlies Gromann, Genevieve Leduc, Max Gromann und Corinna Vogt. | Bild: Ursula Ortlieb

Sohn Maximilien Leduc ist mit der Jumelage groß geworden. Bei Praktika im Rathaus Ühlingen, der Tourist Information und der Waldschenke lernte er deutsch und studierte in Angers, Nantes, Essen, Düsseldorf und Wien Sprachen.

Bei offiziellen Anlässen ist er als Übersetzer gefragt. In Nantes unterrichtet er an einer Schule unter anderem Deutsch. Leider habe das Interesse an der jeweils anderen Sprache nachgelassen, bedauert er. Englisch und Spanisch sind hüben und drüben bevorzugte Fremdsprachen.

Die Partnerschaft führt zur Hochzeit

Die Französin Karine Musseau (jetzt Ebner) kam ab 1994 nach Birkendorf und arbeitete in Ferienjobs. Von 1997 bis 2000 lebte sie fest in Ühlingen-Birkendorf, lernte ihren Mann Thomas Ebner aus Berau kennen und gründete mit ihm in Machecoul eine Familie.

Karine Musseau lernte durch die Partnerschaft Machecoul-Ühlingen-Birkendorf ihren Mann Thomas Ebner kennen, der damals noch in Berau-Witznau wohnte. Die beiden sind verheiratet und haben zwei Kinder. Von links: Thomas und Karine Ebner und ihre Kinder Simon und Laura Ebner. | Bild: Familie Ebner

Ihre beiden Kinder Simon (19) und Laura (17) sind zweisprachig aufgewachsen. Fünf Jahre war Karine Ebner Vorsitzende des französischen Partnerschaftskomitees und ist bis heute stellvertretende Vorsitzende.

Die Partnerschaft lässt feste Freundschaften entstehen

Der Birkendorfer Clemens Dörflinger reiste 1976 und 78 als Betreuer zu Jugendaustauschen nach Machecoul. Er lernte Joseph Preneau vor über 40 Jahren kennen. Es entstand eine feste Freundschaft der beiden Familien. Die gleichaltrigen Töchter Sophie und Charlotte Preneau sowie Stefanie und Kerstin Dörflinger sprechen fließend Deutsch beziehungsweise Französisch.

Familie Preneau 1994 bei Familie Dörflinger. Sie besuchten sich jeden Sommer mit den Kindern, die französisch bzw. deutsch sprechen. Von links: Cathy und Joseph Preneau, Irene und Kerstin Dörflinger, Charlotte Preneau, Stefanie Dörflinger und Sophie Preneau. | Bild: Clemens Dörflinger

Joseph Preneau singt gerne mit seinen Freunden deutsche Volkslieder und Schlager. In den Sommerferien verbrachten sie jahrelang gemeinsame Tage. „Sie sind echte Freunde auch für unsere Töchter“, betonen Irene und Clemens Dörflinger.

Radtour 2011 nach Grafenhausen mit französischen Freunden. Von links: Clemens Dörflinger, Joseph und Cathy Preneau, Irene Dörflinger. | Bild: Ursula Ortlieb

Bei Familienfesten dürfen Deutsche und Franzosen nicht fehlen

Klaus und Heidrun Schäfer kennen Georges und Marie Claire Gauthier seit 1986. Jedes Jahr verbrachten Schäfers mit ihren vier Kindern eine Woche bei Gauthiers. Bei besonderen Geburtstagen und Hochzeiten sei es selbstverständlich, dass Georges und Marie-Claire mitfeiern. Sprachliche Barrieren kennen sie nicht.

Zwei, die sich gut verstehen: Georges Gauthier aus Machecoul und Klaus Schäfer aus Ühlingen. Sie sind seit Jahrzehnten Freunde. | Bild: Heidrun Schäfer

Weitere Familien pflegen durch die Partnerschaft jahrzehntelange Freundschaften.

Uschi und Max Zenz sind seit Jahrzehnten mit Marcel und Marthe Gentet befreundet. 2012 wurden sie vom ehemaligen Bürgermeister Thomas Fechtig und der Annette Schwarz von der Tourist Information für 40 maligen Aufenthalt in Birkendorf geehrt. Seit sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr reisen, telefonieren sie jede Woche zusammen. Von links: Annette Schwarz, Thomas Fechtig, Uschi und Max Zenz, Marthe und Marcel Gentet. | Bild: Ursula Ortlieb