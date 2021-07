von Christiane Seifried

In Grafenhausen findet im Sommer ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche statt. Die Organisatorinnen Claudia Friedrich und Sonja Kaltenbacher stellten mit Bürgermeister Christian Behringer das Programm vor. Christian Behringer rief in Erinnerung, dass schon vor vielen Jahren von der damals noch eigenständigen Touristinfo und im Namen der Gemeinde ein besonderes Ferienprogramm für Einheimische und Feriengäste organisiert wurde.

Verantwortlich seien damals Siegfried Grammel und Sebastian Stiegeler gewesen, die in der Kurverwaltung im Haus des Gastes untergebracht waren. Als Grafenhausen 2014 zur HTG wechselte, war man der Meinung, ein Kinderferienprogramm sei nicht mehr nötig. Eine Meinung, die bereits einige Jahre später über Bord geworfen wurde. Coronabedingt konnte 2020 jedoch kein Programm angeboten werden.

Programm auf Flyern und im Internet

Zwischenzeitlich ist das Sommerferienprogramm 2021 inhaltlich festgezurrt. Wie Claudia Friedrich informierte, habe man sich mit Verantwortlichen aus den Nachbargemeinden in Verbindung gesetzt und insbesondere über Organisatorisches diskutiert.

Sonja Kaltenbacher betonte, man wolle nicht nur auf die elektronische Programmpräsentation im Internet setzen, sondern auch die klassische Flyer-Druckvariante einbeziehen: „Es gibt doch nichts Besseres, als ein Ferienprogramm am Küchentisch mit der gesamten Familie zu planen.“

Der Flyer mit den ausführlichen Programmangeboten liegt seit dem heutigen Montag in der Grundschule, im Kindergarten sowie in allen Geschäften und in den Bankfilialen aus. Die Vorbereitungen gestalteten sich nicht einfach. Immer wieder waren von den Vereinen Bedenken wegen der Corona-Vorschriften geäußert worden.

Auch unter Corona-Bedingungen ist einiges möglich

„Aber auch unter Corona-Bedingungen kann viel gestaltet werden“, betonte der Bürgermeister. Er dankte allen Vereinen, Organisationen, Geschäftsleuten sowie Privatpersonen, die das Ferienprogramm unterstützen. Die Programmpunkte können auch von Interessierten aus den Nachbargemeinden in Anspruch genommen werden.

Unter vielen anderen Angeboten heißt es Backen in der Backstube, Clowntheater, Fußballprogramme, Schnitzen mit Simon, Schatzsuche auf dem Mondhof, Salzteig-Figuren erstellen, Überraschungsausflug mit dem Omnibus, ein Bienentag, Lernen mit dem Waldmobil, Tennisspielen, Erste Hilfe-Kurs mit Spiel und Spaß, Fledermausnacht sowie Erlebnisreise durch Wald und Wiese.

Das Ferienprogramm Grafenhausen findet von Donnerstag, 5. August, bis Freitag, 27. August, statt.