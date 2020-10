von Wilfried Dieckmann

Der 76. Konvent des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte (VON), der am Samstag in der Schwarzwaldhalle in Grafenhausen stattgefunden hat, wird als außergewöhnlich in die Annalen eingehen. Statt eines traditionell bunten Narrenprogramms gab es in diesem Jahr angesichts der Corona-Pandemie nur eine abgespeckte Versammlung unter strengen Hygienebedingungen.

Die Mitglieder Die Entwicklung der Mitgliederzahlen bezeichnete der Narrenmeister als „äußerst erfreulich“: 28.192 Mitglieder (11.372 Erwachsene und 3627 Jugendliche) in 28 Mitgliedszünften mit insgesamt 932 Vorständen sprächen eine deutliche Sprache. Eine weitere Bewerbung für den Beitritt zum VON liege aus dem Elztal vor. Angesichts der vielen Kinder und Jugendlichen sicherte der Verbandschef eine finanzielle Unterstützung für die Narrenzünfte zu, die eine aktive Kinderarbeit leisten.

Wie Narrenmeister Klaus-Peter Klein betonte, hätten die Mitglieder der Galgenvogelzunft Grafenhausen bei der Ausrichtung des Konvents äußerst unkompliziert und flexibel reagiert. Einstimmig beschlossen die Delegierten, dass der 77. Konvent im nächsten Jahr wiederum in Grafenhausen stattfindet: „Hoffentlich wieder zweitägig“, sagte der Narrenmeister.

„Ungewöhnliche Zeiten erfordern auch ungewöhnliche Maßnahmen“, meinte Bürgermeister Christian Behringer. Ob die Fasnet 2021, die nach seinen Worten sicherlich nicht nur in Grafenhausen eine Tradition habe, in der gewohnten Form stattfinden könne, sei heute noch nicht vorhersehbar. Der Rathauschef dankte in seinen Grußworten auch der Narrenzunft Breisach, die im kommenden Jahr auf die Ausrichtung des Konvents verzichtet habe. Auch dieses kann in der Geschichte des VON als Novum bezeichnet werden. „Somit werden die Galgenvögel als erste Zunft den Konvent zweimal hintereinander ausrichten“, hob Christian Behringer hervor und ließ in seinem Block der Werbung nicht unerwähnt, dass Grafenhausen immer eine Reise wert sei.

Auch Harald Morath, Chef der Galgenvogelzunft, kam in seiner kurzen Ansprache an der ungewöhnlichen Form der jährlichen Verbandsversammlung nicht vorbei. Er dankte insbesondere der Gemeinde Grafenhausen, die an der nicht ganz einfachen Ausrichtung des Konvents einen großen Anteil gehabt habe. Im Rahmen der Bewerbung beim Konvent in Freiburg, an der auch Bürgermeister Christian Behringer teilgenommen hatte, präsentierte sich die Galgenvogelzunft auch musikalisch: „Seither kann Mario von sich behaupten, einmal im Konzerthaus in Freiburg gespielt zu haben.“

Der östlichste Ort

Beim Konvent in Schonach sei berichtet worden, dass der Ort der Östlichste im Verbreitungsgebiet des VON sei: „Ihr habt zwar das schönste Wetter, aber der östlichste Ort ist Grafenhausen“, stellte Morath fest. Er kündigte an, dass diese Tatsache nach den offiziellen Regularien in der Schwarzwaldhalle gemeinsam mit den Delegierten der Schonacher Narrenzunft und dem einen oder anderen „Tannenzäpfle“ eingeordnet werden könne. Weiterhin dankte er der Zunft aus Breisach, die ohne Nachfrage auf die Austragung des Konvents im Jahr 2021 zugunsten von Grafenhausen verzichtet habe.

Narrenmeister Klaus-Peter Klein rief die diesjährige Fasnet in Erinnerung, die noch vor der Corona-Pandemie in bekannter Form stattfinden konnte. Danach aber wurde es nach seinen Worten immer ruhiger: „Die übliche Terminflut blieb aus, Verbandsarbeit fand mehr und mehr am Schreibtisch statt“, berichtete Klein.

Harald Morath nahm die Urkunde von Narrenmeister Klaus-Peter Klein entgegen. | Bild: Wilfried Dieckmann

Für die Ausrichtung des Konvents nahm Harald Morath für die Galgenvogelzunft eine traditionell vorgesehene Urkunde in Empfang. Einer nochmaligen Bewerbung der Narrenzunft, den Konvent 2021 in Grafenhausen abzuhalten, stimmte die Versammlung geschlossen zu. Ob es im nächsten Jahr eine normale Fasnet geben werde, könne heute noch nicht vorhergesagt werden: „Es wird vermutlich die kreativste Fasnet in der Geschichte werden“, meinte Narrenmeister Klaus-Peter Klein abschließend.