von Werner Steinhart

Der Gemeinderat von Ühlingen-Birkendorf hat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr den Haushaltsentwurf 2022 einstimmig befürwortet. Der Investitionshaushalt erreicht mit 12,24 Millionen Euro ein neues Rekordniveau. Durch ein solides Finanzpolster sind keine Erhöhungen sowohl der Grund- als auch der Gewerbesteuer vorgesehen, ebenso keine Beitragserhöhungen und auch von Kreditaufnahmen kann abgesehen werden. So sieht Rechnungsamtsleiter Martin Blum, der dem Gemeinderat das umfangreiche Zahlenwerk präsentierte, positiv in die Zukunft.

Die Eckdaten

Investitionshaushalt

Auszahlungen 26 Millionen Euro Einzahlungen 23,3 Millionen Euro Zu finanzieren 2,7 Millionen Euro Liquide Mittel zum 1. Januar 2022 4 Millionen Euro Liquide Mittel zum 31. Dezember 2022 1,3 Millionen Euro Kreditaufnahme 0 Euro Schuldenstand Ende 2022 410.000 Euro Pro-Kopf-Verschuldung 77 Euro

Viele der vorgesehenen Investitionen stehen für eine zukunftsorientierte Entwicklung der Schlüchttalgemeinde. „Der Haushalt 2022 ist sehr ambitioniert, beinhaltet viele Investitionen für die wichtige Infrastruktur, wie beispielsweise den Ausbau der Kinderbetreuung, Wasserversorgung und Breitbandausbau. Zudem investieren wir rund eine Million Euro in den Unterhalt, vornehmlich in Straßen und Gebäude“, fasste Bürgermeister Tobias Gantert den Haushalt 2022 zusammen.

Die Investitionen

Größte Projekte sind die Wasserversorgung für Berau mit dem Neubau der zwei Wasserhochbehälter „Meschwies“ und „Wasserschloss“ für 2,3 Millionen Euro, wobei in den vergangenen Tagen ein Zuschussbescheid über eine Million Euro eintraf. Fertiggestellt werden muss der Abwassersammler von Berau ins Schlüchttal mit einem Kostenaufwand von 1,1 Millionen Euro.

Rechnungsamtsleiter Martin Blum stellte dem Gemeinderat den Haushaltsentwurf 2022 vor. | Bild: Werner Steinhart

Ein weiterer Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Breitbandversorgung mit Kosten von 11,7 Millionen Euro bis zum Jahr 2024, ein Zuschuss von 10,5 Millionen Euro wird gewährt. 2022 wird mit 550.000 Euro der sechste Bauabschnitt mit Talhöfe, Rassbach und Löhningen fertiggestellt, im Anschluss kommen Riedern am Wald, Hürrlingen, Brenden, Birkendorf-Igelschlatt und ein Teil Ühlingens zum Zuge.

Die Breitbandversorgung Ühlingen-Birkendorfs ist weiter ein Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen in den kommenden Jahren mit Abschluss in Untermettingens Weilern und anschließendem Weiterbau in weiteren Ortsteilen. | Bild: Werner Steinhart

Auf der Agenda der nächsten zwei Jahre steht die Sanierung der Dorfhalle in Brenden: in 2022 mit knapp 600.000 Euro bei Gesamtkosten von 2,6 Millionen Euro. Die Ortskernsanierung Ühlingen ist weitgehend abgeschlossen, es bleibt noch ein Rest von 1,4 Millionen Euro. Dazu kommen noch Kosten für das Soziale Zentrum und damit verbunden die Heizungsanlage Witzhalderstraße für insgesamt rund 650.000 Euro.

Weitere Investitionen

Die begonnene Erweiterung des Kindergartens Ühlingen benötigt noch 770.000 Euro und auch die Kinderkrippe Ühlingen braucht einen Erweiterungsbau für 900.000 Euro. Außerdem eingeplant sind 512.000 Euro für die Erschließung des Baugebiets in Untermettingen und 358.000 Euro für die Erschließung des dritten Bauabschnitts des Baugebiets „Falkenstein“ in Berau. Die Feuerwehrabteilung Ühlingen soll ein neues Löschfahrzeug HLF 10 erhalten. Die Kosten betragen 450.000 Euro, wobei noch 330.000 Euro bereitgestellt werden müssen.

Der Finanzrahmen

Den Auszahlungen in Höhe von 26 Millionen Euro stehen Einzahlungen (Zuschüsse, Beiträge, Grundstücksverkäufe) in Höhe von 23,3 Millionen Euro gegenüber. Es bleibt eine Lücke von 2,7 Millionen Euro. Positiv zu verzeichnen ist, dass für 2022 die vorhandenen Liquiditätsreserven in Höhe von 4 Millionen Euro ausreichen, sodass eine Kreditaufnahme vermieden werden kann. Rechnungsamtsleiter Martin Blum sprach von einem „ ambitionierten Rekordhaushalt“ und freute sich: „Die Einnahmenseite ist schon gut, denn mit Gewerbesteuereinnahmen im Rücken kann man gut wirtschaften.“