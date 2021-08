von Christiane Seifried

Eine positive Bilanz ziehen die Veranstalter über das Grafenhausener Ferienprogramm. Nach Angaben der Organisatorinnen Claudia Friedrich und Sonja Kaltenbacher waren die meisten selbst organisierten Veranstaltungen sofort ausgebucht. Lediglich ein Angebot wurde abgesagt.

Die Veranstalter

Veranstalter war die Gemeinde. Bürgermeister Christian Behringer rief beim Abschlussgespräch in Erinnerung, dass sich die Vorbereitungen nicht einfach gestalteten. Er dankte den verantwortlichen Organisatorinnen Claudia Friedrich und Sonja Kaltenbacher: „Viel Mühe und Arbeit wurde investiert, bis die Programmangebote standen und in einem mehrseitigen Falt-Prospekt zusammengefasst werden konnten.“ Auch wenn im Vorfeld von den Vereinen und Organisationen vielfach Bedenken wegen der Corona-Vorschriften geäußert wurden, waren sich schließlich alle einig, dass auch unter Pandemie-Bedingungen viel gestaltet werden kann. Er dankte allen Vereinen, Organisationen, Geschäftsleuten sowie Privatpersonen, die sich für ein Grafuser Kinderprogramm in den Sommerferien „ins Zeug gelegt und tolle Ideen umgesetzt haben“.

Die Kinder und Jugendlichen hatten die Qual der Wahl. Angeboten wurden von 5. bis zum 27. August Backen in der Backstube, Clowntheater, Fußballprogramm, Schnitzen mit Simon, Schatzsuche auf dem Mondhof, Salzteig-Figuren erstellen, Überraschungsausflug mit dem Omnibus, ein Bienentag, Lernen mit dem Waldmobil, Tennisspielen, Erste-Hilfe-Kurs mit Spiel und Spaß, Fledermausnacht und Erlebnisreise durch Wald und Wiese.

Die Nachfrage

„Die Veranstaltungen haben kleinen und auch größeren Kindern in den Sommerferien viel Abwechslung geboten und waren insgesamt gut besucht“, sagte Claudia Friedrich. Nur ein Programmpunkt wurde wegen zu geringer Anmeldungen abgesagt. Beim Waldmobil oder der Erlebnisreise durch Wald und Wiese wären noch Plätze frei gewesen. Bei anderen Angeboten, bei denen Natur und Tiere im Mittelpunkt standen – wie der Besuch beim Imker oder die Fledermausnacht am Schlüchtsee – hätten die Veranstalter auch Zusatztermine anbieten können. Dies gilt auch für „Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen“ in der Backstube Sauer.

Spannung pur gab es bei der Feuerwehr. | Bild: Wilfried Dieckmann

Mit dabei waren auch Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, bei dem es hieß „Mini-Erste Hilfe mit Spiel und Spaß“. Bei der Feuerwehr wurden deren Aufgaben demonstriert. Beim Löschen mit viel Wasser wurde deutlich, warum bei der Anmeldung um angepasste Kleidung gebeten wurde.

Blick in die Zukunft

„Wichtig sind für uns Qualitätsangebote“, sagte Claudia Friedrich. Im nächsten Jahr sollen die Anmeldungen schwerpunktmäßig online ablaufen. Die Gemeinde hat signalisiert, dafür ein professionelles Programm zur Verfügung zu stellen.